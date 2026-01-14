Luxus für Millionen: Robbie Williams lebt jetzt auf den Bahamas

Der Sänger hat einen neuen luxuriösen Rückzugsort. Robbie besitzt mittlerweile ein Immobilienportfolio im Wert von 115,43 Mio. Euro.

Robbie Williams soll Berichten zufolge einen neuen Lebensabschnitt eingeläutet haben: Der britische Popstar ist auf die Bahamas gezogen, nachdem er dort eine luxuriöse Villa im Wert von mehreren Millionen Dollar erworben hat. Mit diesem Schritt erweitert der 51-Jährige nicht nur seinen geografischen Horizont, sondern auch sein ohnehin beachtliches Immobilienportfolio, das nun einen geschätzten Gesamtwert von über 115,43 Millionen Euro erreicht.

In den vergangenen drei Jahren hatten Williams und seine Ehefrau Ayda Field mehrere Anwesen veräußert – offenbar mit dem Ziel, ihre Besitztümer strategisch neu zu ordnen. Eine Quelle erklärte gegenüber der Zeitung The Sun, der Sänger plane künftig, seine Zeit zwischen den Bahamas, Miami und seiner Villa im exklusiven Londoner Stadtteil Holland Park aufzuteilen.

So verdient Robbie seine Millionen

Diese Veränderung hat Williams inzwischen auch formell vollzogen: In den offiziellen Unterlagen seiner drei Firmen sind nun die Bahamas als sein gewöhnlicher Wohnsitz vermerkt. Dazu zählt unter anderem You’re Not Famous LLP, das Unternehmen, über das der Musiker seine Konzerterlöse abwickelt. Allein in den vergangenen zwei Jahren soll diese Firma Umsätze von mehr als 90 Millionen Pfund erzielt haben. Auch seine weiteren Gesellschaften, Williams Godrich und RPW Holdings, wurden auf den karibischen Archipel verlegt. Eine offizielle Bestätigung steht bislang aus.

Bereits im August des vergangenen Jahres war bekannt geworden, dass Williams rund 30 Millionen Pfund für eine spektakuläre Villa am Wasser in Miami ausgegeben haben soll. Das Anwesen lässt kaum Wünsche offen: sieben Schlafzimmer, eine Garage für 18 Fahrzeuge, ein Weinkeller sowie ein privater Bootsanleger direkt am Wasser zeugen von kompromisslosem Luxus. Zusätzlich zu dem Kaufpreis investierte der Sänger Berichten zufolge weitere vier Millionen Pfund in Möblierung, Umbauten und Renovierungsarbeiten, um das Haus in ein ideales Familienrefugium zu verwandeln.

Luxus-Homeoffice

Zuvor hatte Williams im Mai desselben Jahres seine Villa in Los Angeles für umgerechnet 51,6 Millionen Pfund verkauft – ein Geschäft, das ihm innerhalb von etwas mehr als zwei Jahren einen Gewinn von rund 12,3 Millionen Pfund einbrachte. Für die Weiterentwicklung seines neuen Domizils in Miami engagierte er den renommierten Immobilienentwickler Manny Angelo Varas. Dieser erklärte gegenüber der Presse, man plane einen umfassenden Neubau mit einer Fläche von etwa 2.500 bis 3.500 Quadratfuß, ergänzt durch funktionale Räume wie ein Tonstudio. „So kann er von zu Hause aus arbeiten, wenn er nicht auf Tour ist“, so Varas.

Eine Luxus-Oase am Wasser: Robbie Williams hat sich für 40 Millionen Dollar ein gigantisches neues Zuhause zugelegt. © ONE Sotheby’s Intl. Realty / MEGA TheMegaAgency.com

Das Anwesen in Miami hat Williams von Dr. Nicole Martin, bekannt aus der Reality-Serie Real Housewives of Miami, und ihrem Ehemann Anthony Lopez erworben.

Mit dem Verkauf seines Hauses in Los Angeles kappte der Sänger nach 18 Jahren endgültig seine engen Verbindungen zu Hollywood. Das weitläufige Anwesen im noblen Holmby Hills hatte er im März 2022 für 39,3 Millionen Pfund gekauft. Es umfasste drei separate Häuser mit insgesamt acht Schlafzimmern, elf Badezimmern, Pool, Tennisplatz und einer Garage für 15 Luxusautos – eingebettet in ein fast zwei Hektar großes Grundstück.