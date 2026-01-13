Millionen-Villa am Faaker See sucht neuen Besitzer

Eine luxuriöse Villa direkt am Faaker See wird zum Verkauf angeboten. Das Anwesen verfügt über Bootshaus und großzügigen Badebereich und richtet sich an wohlhabende Interessenten.

Die Traumvilla am Faaker See steht nun zum Verkauf. Angeboten wird das Anwesen vom Villacher ATV-Immobilienspezialisten Alexander Tischler, der auf Seeliegenschaften spezialisiert ist. Interessenten können ihre Angebote einreichen; entspricht die Höhe den Vorstellungen des Verkäufers, erfolgt der Zuschlag.

Exklusive Villa am Faaker See © ATV-Immbilien

Der Verkäufer möchte anonym bleiben und erklärt: "Ich bin jetzt in einem Alter, dieses Juwel in andere Hände zu geben. Ich habe mehrere Kinder und da ist es besser, das Geld noch bei Lebzeiten gerecht aufzuteilen und Ordnung zu schaffen", so der Verkäufer gegenüber "5min".

Exklusive Villa am Faaker See © ATV-Immobilien

Purer Luxus

160 Quadratmeter Wohnbereich auf zwei Ebenen

20 Laufmeter Seeufer am Faaker See – exklusiver Privatseezugang

Großzügiges Grundstück mit 2.051 m²

Edle Marmorböden in allen Wohnbereichen

Wärme und Charme durch Holzofen im Wohnzimmer

Moderne Ochsner-Wärmepumpe – energieeffizient und zukunftsorientiert

Eigenes Bootshaus

Privater Bootssteg und Liegeplatz für die schönsten Sommertage

Exklusive Villa am Faaker See © ATV-Immobilien

Immobilien-Spezialist schwärmt

Tischler lobt die Villa im Millionenwert mit Bootshaus und großzügigem Badebereich: "So etwas bekommt man nicht alle Tage auf den Tisch und die wird sicher nicht lange auf einen neuen Eigentümer warten müssen." Für Käufer, denen das Haus zu klein erscheint, bietet Tischler weitere Möglichkeiten: "Wir sind ja besonders auf Seeliegenschaften spezialisiert und da haben wir auch an anderen Gewässern noch sehr tolle Angebote für Interessenten, mit denen wir fast jeden Wunsch erfüllen können."

Exklusive Villa am Faaker See © ATV-Immobilien

Alle angebotenen Objekte haben allerdings eines gemeinsam: Sie sind kein Schnäppchen.