Millionen-Villa am Faaker See sucht neuen Besitzer

Eine luxuriöse Villa direkt am Faaker See wird zum Verkauf angeboten. Das Anwesen verfügt über Bootshaus und großzügigen Badebereich und richtet sich an wohlhabende Interessenten.
Die Traumvilla am Faaker See steht nun zum Verkauf. Angeboten wird das Anwesen vom Villacher ATV-Immobilienspezialisten Alexander Tischler, der auf Seeliegenschaften spezialisiert ist. Interessenten können ihre Angebote einreichen; entspricht die Höhe den Vorstellungen des Verkäufers, erfolgt der Zuschlag.
Exklusive Villa am Faaker See
Der Verkäufer möchte anonym bleiben und erklärt: "Ich bin jetzt in einem Alter, dieses Juwel in andere Hände zu geben. Ich habe mehrere Kinder und da ist es besser, das Geld noch bei Lebzeiten gerecht aufzuteilen und Ordnung zu schaffen", so der Verkäufer gegenüber "5min".
Exklusive Villa am Faaker See
Purer Luxus
- 160 Quadratmeter Wohnbereich auf zwei Ebenen
- 20 Laufmeter Seeufer am Faaker See – exklusiver Privatseezugang
- Großzügiges Grundstück mit 2.051 m²
- Edle Marmorböden in allen Wohnbereichen
- Wärme und Charme durch Holzofen im Wohnzimmer
- Moderne Ochsner-Wärmepumpe – energieeffizient und zukunftsorientiert
- Eigenes Bootshaus
- Privater Bootssteg und Liegeplatz für die schönsten Sommertage
Exklusive Villa am Faaker See
Immobilien-Spezialist schwärmt
Tischler lobt die Villa im Millionenwert mit Bootshaus und großzügigem Badebereich: "So etwas bekommt man nicht alle Tage auf den Tisch und die wird sicher nicht lange auf einen neuen Eigentümer warten müssen." Für Käufer, denen das Haus zu klein erscheint, bietet Tischler weitere Möglichkeiten: "Wir sind ja besonders auf Seeliegenschaften spezialisiert und da haben wir auch an anderen Gewässern noch sehr tolle Angebote für Interessenten, mit denen wir fast jeden Wunsch erfüllen können."
Exklusive Villa am Faaker See
Alle angebotenen Objekte haben allerdings eines gemeinsam: Sie sind kein Schnäppchen.