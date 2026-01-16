Silbereisen-Schock: "Schlagerboom Open Air" in Gefahr

Schlager-Fans sind in großer Sorge: Das legendäre "Schlagerboom Open Air" in Kitzbühel 2026 mit Florian Silbereisen wackelt.

Eigentlich sollte am 6. Juni in Kitzbühel das legendäre „Schlagerboom Open Air“ von Florian Silbereisen steigen. Die Tickets sind schon längst im Verkauf und auch die Gäste stehen schon fest. Das Who-is-Who der Schlagerszene hat sich angekündigt. Michelle, DJ Ötzi, Maite Kelly haben ihr Kommen bereits fix zugesagt. Auch Andrea Berg, Andy Borg und Matthias Reim dürften fast fix sein.

Doch jetzt besteht dennoch großer Grund zur Sorge. Denn Silbereisen dürfte ein enormes Termin-Chaos drohen, das ein noch nie da gewesenes Ausmaß hat. Steht das Schlager-Highlight des Sommers sogar auf der Kippe, bangen einige Fans.

Silbereisen hat sich bei den Schlager Champions vergangene Woche selbst verraten. Üblicherweise kündigt er zum Ende der Show das genaue Datum für die Open-Air-Party an, diesmal hat er das vermieden und nur angefügt, dass es im Juni stattfindet. Sogar beim Ticket-Verkauf gab es eine gravierende Änderung.

Termin-Kollision mit DFB

Grund dafür ist, dass am 6. Juni die deutsche Nationalmannschaft das letzte Testspiel vor der WM in den USA, Mexiko und Kanada bestreitet und noch nicht bekannt ist, auf welchem Sender das Match übertragen wird. Noch dazu würde es damit ein unglaubliches Quoten-Duell im deutschen Fernsehen geben, das sich die Verantwortlichen wohl gerne ersparen würden.

Auf eine Anfrage der Insider-Plattform schlager.de antwortete eine MDR-Sprecherin: „Wir bitten hier noch um etwas Geduld. Die Planungen für den betreffenden Zeitraum sind noch nicht abgeschlossen.“ Beim Ticket-Verkauf steht mittlerweile am 6. Juni auch nicht mehr „Liveshow“, wie bisher, sondern „2. Aufzeichnung“.

Fans, die ihre Karten für die Show haben, können also durchatmen. Doch wann es im TV ausgestrahlt wird, dürfte noch offen sein. Ähnliche Termin-Kollisionen gab es schon öfter. Doch österreichische Schlager-Fans können wohl durchatmen. Denn schon früher wurde das Dilemma so gelöst, dass ORF 2 die Show live ausgestrahlt hat, während es in Deutschland erst an einem anderen Tag gezeigt wurde.