Melissa Naschenweng und Oimara.
© Instagram

Gemeinsamer Hit

Melissa Naschenweng und Oimara heizen beim "Schlagerboom" Liebesgerüchte an

18.10.25, 22:40
Teilen

Bei der Zusammenarbeit zwischen Melissa Naschenweng und Oimara hat es scheinbar gefunkt. Beim "Schlagerboom" knistert es zwischen den beiden sehr.

Beim "Schlagerboom" präsentierten Melissa Naschenweng und Oimara ihren neuesten Song "I steh auf Bergbauernbuam". Der Inhalt: Er kämpft um die Liebe von Naschenweng.

Nach ihrem Auftritt fragt Gastgeber Florian Silbereisen die wichtigste Frage: "Wenn ich dich fragen würde, warum du ein Liebeslied an Melissa geschrieben hast, würdest du mir dann die Wahrheit sagen?" Eine klare Antwort fehlt Oimara-Sänger Beni: "Äääääh, können wir das hinter den Kulissen machen?"

Liebesgerüchte brodelt

Naschenweng springt ihm schnell zur Seite: "Jetzt habe ich ja jahrelang gesagt, dass ich nur auf Bergbauernbuam stehe und dann kam er daher und haut meine ganze Theorie zusammen."

Sie deutet an: "Er ist zwar kein Bergbauernbuam, aber kommt von einer Alm und kann gut singen … da ist mein Herz geschmolzen." Worte, welche die Liebesgerüchte weiter anheizen.

