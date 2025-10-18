Emma Watson in love - hat dieser Tech-Millionär sie verzaubert?

Emma Watson, einst als Hermine Granger der Star aus „Harry Potter“, sorgt in Pisa für Aufsehen: An ihrer Seite – ein neuer Mann! Der Tech-Unternehmer Austin Kevitch, millionenschwer und charmant.

Die 35-jährige Schauspielerin wurde in der italienischen Stadt Pisa gesichtet – Arm in Arm mit einem geheimnisvollen Begleiter. Vorbei am berühmten Schiefen Turm wirkte Watson entspannt und glücklich, lächelte in der milden Herbstsonne. Ihr Look: lässig und unaufgeregt – Stiefel, Leggings, ein Pulli um die Taille.

Dieses Paparazzi-Foto ging auf Social Media viral:

An ihrer Seite: Austin Kevitch (33), Tech-Unternehmer, Ex-Freund von Sängerin Camila Cabello und Gründer der Dating-App „Lox Club“. Mit seiner App verdiente der US-Amerikaner Millionen – und wollte damit, wie er der Vogue sagte, „Menschen helfen, unkompliziert die Liebe zu finden“.

© Getty Images

Kein Verlobungsring, sondern Freundschaftsritual

Noch im Oktober sorgte Emma bei der Miu Miu-Modenschau in Paris für Aufsehen, als sie mit einem auffälligen Ring gesehen wurde. Fans vermuteten eine Verlobung – doch die Schauspielerin stellte im Jay Shetty-Podcast klar: „Ich bin nicht verlobt.“ Der Ring sei Teil eines Freundschaftsrituals gewesen.