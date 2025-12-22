Neuer Look, Playback-Panne: Maite Kelly sorgt in der „Beatrice Egli Show“ für Wirbel

Die Sängerin sorgte am Wochenende für viel Gesprächsstoff bei den Schlager-Fans. Vor allem aber ihr neues Aussehen sorgte für Begeisterung.

Mit ihrem Auftritt in der "Beatrice Egli Show" hat Maite Kelly diesmal nicht nur musikalisch, sondern auch modisch für Gesprächsstoff gesorgt. Ausgerechnet bei der von Beatrice Egli moderierten Sendung rückte die 46-Jährige mit einem ungewohnten Look ins Zentrum der Aufmerksamkeit.

Playback-Hoppala

Der anhaltende Boom der Schlagermusik beschert dem Genre seit Jahren fixe Plätze im TV-Programm. Formate von Giovanni Zarrella (47) und Florian Silbereisen (44) gelten längst als Publikumsmagneten. Auch Beatrice Egli (37) hat sich mit ihrer eigenen Show etabliert, die heuer erstmals im vorweihnachtlichen Programm der ARD ausgestrahlt wurde. Doch obwohl die Gastgeberin gewohnt souverän durch den Abend führte, galt ein Großteil der Aufmerksamkeit einer Kollegin: Maite Kelly.

Ein Detail blieb dabei nicht unbemerkt und sorgte ebenfalls für Gesprächsstoff: Dass in der „Die Beatrice Egli Show“ nicht durchgehend live gesungen wird, wurde gleich zu Beginn der vorab aufgezeichneten Sendung deutlich. Maite Kelly stolperte bei ihrem ersten Auftritt kurz über das Playback zu „Der Morgen danach“. Die Sängerin fing sich jedoch rasch und setzte ihren Auftritt souverän fort – ganz so, als wäre der kleine Patzer nie passiert.





Überraschend zurückhaltender Stil

Nicht nur Gesang und Bühnenpräsenz standen im Mittelpunkt der Diskussionen, sondern Kellys Outfit. Für ihren Auftritt wählte die Sängerin ein braunes, gerafftes Kleid, kombiniert mit einem beigefarbenen Blazer, der durch goldene Knöpfe akzentuiert war. Ein Ensemble, das viele Fans als ungewohnt zurückhaltend empfanden.

Gerade weil Maite Kelly in der Vergangenheit immer wieder mit auffälligen, figurbetonten und glamourösen Looks überzeugt hatte, fiel die Stiländerung umso stärker auf. Beim „Schlagerboom“ etwa präsentierte sie sich zuletzt in einem silberfarbenen Kleid, das ihre Silhouette betonte, zuvor setzte sie gerne auf Korsetts in Goldtönen. Der nun deutlich schlichtere Auftritt ließ daher Raum für Spekulationen.

In sozialen Netzwerken wurde eifrig diskutiert. Einige Userinnen und User zeigten sich irritiert und fragten sich, ob hinter dem neuen Stil womöglich eine andere Styling-Handschrift stecke. Kommentare wie „Sowas braves habe ich nicht erwartet“ oder „Sie ist ja ganz normal gekleidet“ machten vor allem auf X (ehemals Twitter) die Runde.#





Lob und Neugier auf Instagram

Anders fiel das Echo hingegen auf Instagram aus. Dort teilte Maite Kelly selbst ein Foto ihres Auftritts – und erntete überwiegend positives Feedback. Zahlreiche Follower lobten den Look und hoben ihre Ausstrahlung hervor. Besonders der beigefarbene Blazer stieß auf Interesse: Eine Userin wollte sogar unbedingt wissen, woher das Kleidungsstück stammt.

Ob bewusster Stilwechsel oder einmalige modische Entscheidung – Maite Kelly hat mit ihrem Auftritt bewiesen, dass sie auch ohne große Extravaganz Gesprächsstoff liefert. Und genau das macht sie für ihr Publikum seit Jahren so spannend.