Schlager-Knaller: Michelle feiert Geburtstag – und verabschiedet sich für immer von der Bühne
© Getty

Nach 30 Jahren

Schlager-Knaller: Michelle feiert Geburtstag – und verabschiedet sich für immer von der Bühne

15.09.25, 14:42

15.09.25, 14:42
Schlagerstar Michelle hat Details zu ihrem endgültigen Abschied aus dem Musikgeschäft verraten: Am 15. Februar 2026, ihrem 54. Geburtstag, wird sie in der Berliner Uber Arena zum letzten Mal auf der Bühne stehen

Die Wahl des Datums ist kein Zufall. Michelle will ihren Abschied bewusst mit ihrem Geburtstag verbinden. Auf Instagram kündigte die Sängerin an: "Es wird ein Abend voller Dankbarkeit, Liebe und Erinnerungen, vollgepackt mit Gänsehautmomenten, Tränen der Rührung und Standing Ovation, die nicht enden wollen." Fans ahnen bereits, dass es ein emotionales Erlebnis werden dürfte.

© Getty Images
© Getty Images

Abschied mit Album und Tour

Vor ihrem letzten Auftritt veröffentlicht Michelle im Januar 2026 ihr Album „Flutlicht“. Nur zwei Tage später startet die dazugehörige Tournee, die sie durch 20 Städte führen wird. Zum großen Finale in Berlin sollen zudem Überraschungsgäste mit ihr auf der Bühne stehen.

"Die Kraft fehlt, weiterzumachen"

Trotz großer Beliebtheit und ungebrochener Erfolge sieht Michelle den Zeitpunkt gekommen, Abschied zu nehmen. "Ich bin dreißig Jahre durch ein Haifischbecken geschwommen, meistens ohne Rettungsring. Jetzt bin ich an einem Punkt angelangt, wo mir die Kraft fehlt, weiterzumachen", erklärte sie gegenüber der deutschen "Bild"-Zeitung.

Schlager-Knaller: Michelle feiert Geburtstag – und verabschiedet sich für immer von der Bühne
© Screenshot ARD/ORF

Gleichzeitig betonte die Sängerin, die mit Kollege Eric Philippi liiert ist, dass sie mit gemischten Gefühlen auf ihren Ausstieg blicke: "Mit einem lachenden und einem weinenden Auge."

