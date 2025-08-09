Victoria Swarovski: "Nehme mir das schon zu Herzen"

Im Netz wird immer wieder das Gewicht von Victoria Swarovski kritisiert. Sie will sich davon nicht mehr aus der Ruhe bringen, obwohl manche Kommentare die Moderatorin trotzdem trafen.

Victoria Swarovski (31) steht als Moderatorin die ganze Zeit im Rampenlicht. Auch sie ist nicht vor negativen Kommentaren in den sozialen Medien geschützt. Dabei sorgt ihre Figur ständig für Gesprächsstoff. Im Interview mit RTL redet die Moderatorin offen über Bodyshaming und wie sie damit persönlich umgeht.

Die 31-Jährige moderiert "Let's Dance" und aktuell "Top Dog Germany". Sie steht somit im Fokus der Öffentlichkeit. Victoria Swarovski bekommt in den sozialen Medien nicht nur positive Kommentare: "Natürlich liest man sich die Kommentare durch. Man möchte ja schon auch wissen, was sagen die Leute da draußen." Sie sagt: "Ich nehme mir das dann auch schon zu Herzen und sage: Okay, vielleicht sagt der eine oder andere, ich bin zu dünn, aber ich selbst fühlte mich halt wohl in meinem Körper."

Keine Sorge um ihre Gesundheit

Die Moderatorin verliert manchmal während intensiver Arbeitsphasen, etwa bei "Let's Dance", Gewicht. Das wird sofort kommentiert. Sie erklärt: "Da nehme ich immer ein bisschen ab. Da ist es immer etwas stressiger, ich bin viel unterwegs." Sie betont, dass über ihre Gesundheit keine Sorge besteht: "So lange ich mich gut fühle und ich gesund bleibe, bin ich damit fein."

Victoria Swarovski lässt sich durch die Kritik nicht mehr verunsichern. Die 31-Jährige hat gelernt, sich nicht mehr alles zu Herzen zu nehmen. Sie erklärt: "Treffen tut es mich nicht. Weil am Ende des Tages muss man sich selber wohlfühlen. Nur weil ich drei- oder viermal lese, ich bin zu dünn ... Okay, so siehst du das, aber ich fühle mich so wohl in meinem Körper."

"Das ist mein Leben, es ist mein Körper"

Die Souveränität verdankt sie ihrer Lebenserfahrung: "Ich glaube, dass das etwas mit dem Alter zu tun hat. Umso älter du wirst, umso mehr denkst du dir: Ganz ehrlich, das ist mein Leben, es ist mein Körper."

Ihr Fazit: "Solange man mit sich selbst im Reinen ist, ist doch alles okay. Und wenn Leute das nicht akzeptieren wollen: Dann ist es mir ehrlich gesagt wurscht."