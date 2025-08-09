Brandanschlag auf die "Maus" Jetzt meldet sich Silbereisen

Nach einem Brandanschlag in Köln liegt „die Maus“ im „Krankenhaus“. Florian Silbereisen hofft auf eine schnelle Genesung – schließlich braucht er die Kultfigur für seine Showpremiere Ende August.

Schock in Köln: Die beliebte Maus aus der „Sendung mit der Maus“ wurde vor dem WDR-Gebäude bei einem Brandanschlag beschädigt. Kinder beklebten die Figur anschließend liebevoll mit Pflastern.

Maus wird repariert

Da vor allem ein Arm in Mitleidenschaft gezogen wurde, soll die Figur schnell wieder an ihren Platz zurückkehren. Derzeit befindet sie sich in Reparatur, um rechtzeitig zum Showstart Ende August fit zu sein.

Silbereisen in Sorg

Florian Silbereisen, der am 30. August erstmals „Die große Maus-Show“ in der ARD moderieren wird, ist bestürzt: „Ich verstehe nicht, warum Menschen so etwas machen. Die Maus führt doch alle zusammen.“ Er hofft, dass die Figur pünktlich zur Premiere wieder da ist – als Glücksbringer.

Prominente Unterstützung

In der Show beantworten prominente Gäste wie Annette Frier, Wincent Weiss und Jörg Pilawa Kinderfragen. Beim Thema „Haltbarkeit“ bekommt Silbereisen Unterstützung von „Bernd das Brot“, der in diesem Jahr 25. Jubiläum feiert.