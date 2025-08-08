Sylvie Meis erteilt Silbereisens „Traumschiff“ eine klare Absage

Sylvie Meis hat mit dem ZDF-„Traumschiff“ nichts am Hut – und macht daraus auch kein Geheimnis. Während sich andere Promis über eine Gastrolle freuen, winkt sie lieber ab.

Prominente Gastrollen gehören mittlerweile fix zur Route des ZDF-„Traumschiffs“. Sängerinnen, Schauspieler, Influencer – sie alle standen schon an Deck, wenn Kapitän Florian Silbereisen mit dem TV-Dampfer in See sticht. Eine, die dabei wohl nie an Bord gehen wird: Sylvie Meis.

Die 47-Jährige, die sonst kaum eine Kamera auslässt, zeigt sich vom Dauerbrenner der deutschen Fernsehunterhaltung wenig beeindruckt. Auf die Frage des Magazins "Viel Spaß", ob sie sich eine Gastrolle vorstellen könne, reagierte sie trocken: „Das habe ich noch nie gesehen, habe nur davon gehört. In Holland gibt es das nicht. Ich kenne nur ‚Love Boat‘.“

Keine Lust auf "Traumschiff"

Damit stellt Meis klar: Mit dem „Traumschiff“ verbindet sie weder persönliche Erinnerungen noch besonderes Interesse. Zwar sind beide Formate – das amerikanische Love Boat und das ZDF-„Traumschiff“ – im Kreuzfahrtmilieu angesiedelt und setzen auf romantische Episoden mit prominenter Besetzung. Inhaltlich oder produktionstechnisch haben sie aber nichts miteinander zu tun.

Während Florian Silbereisen dem Traditionsformat seit Ende 2019 frischen Wind verleiht und regelmäßig Stars wie Sarah Engels oder Joko Winterscheidt begrüßt, bleibt Sylvie Meis auf ihrer ganz eigenen Route – stilvoll, souverän und offenbar lieber landfest.

Für das Publikum heißt das: kein Auftritt von Sylvie Meis an Deck, kein Käpt’n’s Dinner mit der Glamourfrau. Und das ZDF-„Traumschiff“? Das schippert auch ohne sie weiter – mit vollen Decks und prominenter Verstärkung.