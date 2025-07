Ross Anthony erteilte Silbereisen "Traumschiff"-Absage

Ross Antony ist ein echtes Multitalent: Vom Musicalstar bis zum Schlagersänger hat er in seiner Karriere schon viele Bühnen erobert.

Ross Antony zählt zu den vielseitigsten Persönlichkeiten der deutschen Unterhaltungsbranche. Ob als Musicaldarsteller, Pop- und Schlagersänger, TV-Moderator, Buchautor oder Dschungelkönig – der gebürtige Brite hat sich im Laufe seiner Karriere in den unterschiedlichsten Rollen bewiesen. Auch als Schauspieler war er bereits aktiv, zuletzt etwa in Fernsehserien.

Ein besonders reizvolles Angebot ließ er nun aber schweren Herzens sausen: eine Rolle auf dem ZDF-„Traumschiff“. In einem Interview mit dem Magazin Die 2 verriet Ross, dass er die Anfrage vom Sender zwar mit Begeisterung aufgenommen habe – sie kam jedoch zu kurzfristig.

„Ich war sogar kurz davor, es zu machen“, sagt Antony. Die Drehbedingungen auf dem Schiff seien allerdings anspruchsvoll gewesen: Eine mehrwöchige Reise inklusive durchgehender Dreharbeiten stand auf dem Plan – zeitlich schlicht nicht mit seinen anderen Verpflichtungen vereinbar. Letztlich entschied sich der Entertainer dagegen.

Ein geplatzter Traum – aber nicht endgültig

Ganz aufgeben will Ross Antony seinen „Traumschiff“-Traum jedoch nicht. Im Gegenteil: Die Sehnsucht nach dieser besonderen Rolle ist geblieben. „Es bleibt ein Traum von mir, irgendwann, wenn ich älter bin“, sagt er. Eine Zusammenarbeit mit dem aktuellen Kapitän der TV-Reihe, Florian Silbereisen, kann er sich dabei bestens vorstellen: „Ich hoffe, Florian ist dann noch dabei – wir verstehen uns super.“





Derzeit sei es ihm jedoch wichtiger, die Balance zwischen Berufsleben und Familie zu halten. Gemeinsam mit seinem Mann Paul Reeves (51) kümmert sich Ross um ihre beiden Kinder. Dass er in der Vergangenheit häufig unter hohem Druck stand, räumt er offen ein. Doch mit der Zeit habe sich seine Perspektive verändert. „Früher war alles sehr stressig. Aber mit der Zeit wird man reifer und lernt aus seinen Fehlern“, erklärt der Entertainer. Heute strukturiere er vieles anders, plane bewusster und nehme sich Auszeiten.

Die Rolle auf dem „Traumschiff“ bleibt für Ross Antony also ein Wunsch, der – zumindest vorerst – nicht in Erfüllung ging. Aber vielleicht sticht er eines Tages doch noch in See. Bis dahin konzentriert sich der 50-Jährige auf seine Familie, seine Projekte – und auf ein Leben, das er sich mit viel Disziplin und Offenheit gestaltet hat.