ORF-Programm 2026: Schau ma mal!

Neue Shows, Filme, Serien – und starke Frauen im Fokus: Was der für Ende 2025 und 2026 plant. Von Mirjam Weichselbrauns „Universum – Die Show“ bis Doris Golpashin im „Kommissar Rex“-Comeback.

Das TV-Ereignis 2026 wird der 70. Eurovision Song Contest, der nach dem heurigen Sieg von Johannes Pietsch nach elf Jahren Pause wieder in Österreich ausgetragen wird und seinen Höhepunkt beim Finale am 16. Mai erreicht. Der ESC ist aber bei weitem nicht das einzige Highlight, das der ORF zu bieten hat. Neue Folgen der „Biester“ , Spannung in der „School of Champions“ – die größten heimischen Serien-Hits kehren nächstes Jahr auf den Bildschirm zurück.

7/7 © ORF/ZDF/Claussen+Putz/Film AG/Mathias Bothor Eines der großen Herbst-Highlights dieses Jahres ist die hochbesetzte Literatur-Verfilmung „Sturm kommt auf“ nach einem Roman von Oskar Maria Graf. Josef Hader erlebt als Julius Kraus, ein bayerischer Schuster jüdischer Abstammung, die Weimarer Republik am eigenen Leib. Verena Altenberger übernahm die Rolle der Elies Heingeiger, seiner Nachbarin, die ihm Essen bringt. Um Weihnachten wird Altenberger auch in dem neuen Serien-Event „Mozart/Mozart“ zu sehen sein. © ORF/Petro Domenigg Dreimal sind Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer noch beim „Tatort“ im Einsatz und klären spannende Fälle. Ende 2026 ermittelt das beliebte Duo in „Der Elektriker“. 2026 laufen die finalen Episoden „Sonne auf uns“ und „Dann sind wir Helden“. Wer auf die beiden folgt, ist noch nicht bekannt. Adele Neuhauser wird 2026 außerdem in der Beziehungskomödie „Mit und ohne Simone“ an der Seite von Axel Milberg zu sehen sein. Ein Ausstrahlungstermin steht noch nicht fest. © ORF/ZDF/Patrick Pfeiffer Konstanz Die Dreharbeiten für den neuen Freitags-Krimi „Obersee“ (Arbeitstitel) sind angelaufen: Franziska Weisz und Maria Wördemann stehen in der Bodensee-Region Baden-Württembergs als Kriminalbeamtinnen, die unterschiedlicher kaum sein könnten vor der Kamera. Franziska Weisz wird – voraussichtlich noch diesen Herbst 2025 – in neuen Folgen der Erfolgsserie „Tage, die es nicht gab“ zurückkehren: Eine neue Leiche taucht in Zollberg auf – Mordmotive gibt es viele. © ORF/SAT1/MR Film/Petro Domenigg Etwas Geduld müssen wir noch haben: Gerade wird der zweite Block der Neuauflage von „Kommissar Rex“ in Wien gedreht. Kommendes Jahr – nach Ostern – soll der vierbeinige Ermittler wieder rumschnüffeln. Er kehrt mit einem neuen Team auf den Bildschirm zurück: Maximilian Brückner übernimmt die Rolle von Kommissar Max Steiner. Ebenfalls dabei: Ferdinand Seebacher als Inspektor Felix Burger, Alfred Dorfer als Pathologe Dr. Tom Wippler und Doris Golpashin als Chefin Major Evelyn Leitner. © ORF/Allegro Film/[M] Landsiedl [F] Ramstorfer Nachdem die Kekenberger in Staffel eins gelernt haben, mit einem Fahrrad eigenen Strom zu erzeugen, bricht jetzt die nächste Katastrophe über Martina Ebm, Hilde Dalik, Miriam Fussenegger und Co. aus: Die Lebensmittel werden knapp und einige Personen werden vermisst und somit geht der tragikomische Überlebenskampf für die Bewohner der Gemeinde weiter. In weiteren Rollen zu sehen: Jakob Seeböck, Simon Hatzl, Lukas Watzl und Michael Edlinger. © ORF/Roman Zach-Kiesling Seit fast 40 Jahren bringt die „Universum“- Reihe spektakuläre Bilder in unsere Wohnzimmer und zeigt uns wilde Tiere, faszinierende Landschaften und exotische Lebensräume. In der neuen Quizshow, die von Mirjam Weichselbraun moderiert wird, kann die ganze Familie ihr Wissen zu Themenbereichen aus den „Universum“-Naturfilmen und der „Universum History“-Reihe unter Beweis stellen. Drei Zweier-Teams aus je einem Promi und einer Kandidat:in treten gegeneinander an. © ORF/E&A Film/Petro Domenigg Das Drehbuch stammt von Uli Brée („Vorstadtweiber“), der Cast ist ebenso vielversprechend: Marianne Mendt steht Katharina Straßer und Mara Romei in der Komödie mit Ra und Austropop-Hits zur Seite, wenn die beiden versuchen, zu sich selbst zu finden. Mara Romei kommt 2026 zudem wieder mit dem Serien-Hit „Biester“ (ebenfalls aus der Feder von Uli Brée) zurück: In Staffel drei erwarten Romei, Anja Pichler, Fanni Schneider und Theresa Riess neue Hürden auf dem Weg zum großen Geld.

Ausblick

Fans von „Kommissar Rex“ können sich auf ein Wiedersehen freuen – die Kultserie feiert im Frühling ihr Comeback mit neuer Besetzung.

Es wird aber auch einen schweren Abschied geben: Im kommenden Jahr wird das Kult-Duo Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer seine letzten beiden „Tatort“-Fälle klären.