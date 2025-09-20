Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Madonna
Madonna
Startseite Astro Beauty Family Fashion Karriere Life Love Shopping
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Madonna
E-Paper Madonna
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Madonna
  3. Life
Mirjam Weichselbraun moderiert "Universum - Die Show"
© ORF/Roman Zach-Kiesling

Frauen im Fernsehen

ORF-Programm 2026: Schau ma mal!

Von
20.09.25, 07:15
Teilen

Neue Shows, Filme, Serien – und starke Frauen im Fokus: Was der für Ende 2025 und 2026 plant. Von Mirjam Weichselbrauns „Universum – Die Show“ bis Doris Golpashin im „Kommissar Rex“-Comeback.

Das TV-Ereignis 2026 wird der  70. Eurovision Song Contest,  der nach dem heurigen Sieg von Johannes Pietsch nach elf Jahren Pause wieder in Österreich ausgetragen wird und seinen Höhepunkt beim Finale am 16. Mai erreicht. Der ESC ist aber bei weitem nicht das einzige Highlight, das der ORF zu bieten hat. Neue Folgen der  „Biester“ , Spannung in der „School of Champions“ – die größten heimischen Serien-Hits kehren nächstes Jahr auf den Bildschirm zurück.

ORF-Vorschau: Das kommt auf uns zu

  • „Bis auf Weiteres unsterblich“: Herbst 2025 1/7
    Zweiteiler „Sturm kommt auf“ am 22. & 23. Oktober 2025
  • „Bis auf Weiteres unsterblich“: Herbst 2025 2/7
    Abschied beim „Tatort“ am 14. Dezember 2025 & zweimal in 2026
  • „Bis auf Weiteres unsterblich“: Herbst 2025 3/7
    Neuer Krimi mit Franziska Weisz: Noch kein Ausstrahlungstermin
  • „Bis auf Weiteres unsterblich“: Herbst 2025 4/7
    Comeback für „Kommissar Rex“: Erstes Halbjahr 2026
  • „Bis auf Weiteres unsterblich“: Herbst 2025 5/7
    Es wird wieder „Alles Finster!“: Noch kein Ausstrahlungstermin
  • „Bis auf Weiteres unsterblich“: Herbst 2025 6/7
    „Universum –  Die Show“ am 27. Dezember 2025
  • „Bis auf Weiteres unsterblich“: Herbst 2025 7/7
    „Bis auf Weiteres unsterblich“: Herbst 2025

© ORF/ZDF/Claussen+Putz/Film AG/Mathias Bothor

Eines der großen Herbst-Highlights dieses Jahres ist die hochbesetzte Literatur-Verfilmung „Sturm kommt auf“ nach einem Roman von Oskar Maria Graf. Josef Hader erlebt als Julius Kraus, ein bayerischer Schuster jüdischer Abstammung, die Weimarer Republik am eigenen Leib. Verena Altenberger übernahm die Rolle der Elies Heingeiger, seiner Nachbarin, die ihm Essen bringt. Um Weihnachten wird Altenberger auch in dem neuen Serien-Event „Mozart/Mozart“ zu sehen sein.

© ORF/Petro Domenigg

Dreimal sind Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer noch beim „Tatort“ im Einsatz und klären spannende Fälle. Ende 2026 ermittelt das beliebte Duo in „Der Elektriker“. 2026 laufen die finalen Episoden „Sonne auf uns“ und „Dann sind wir Helden“. Wer auf die beiden folgt, ist noch nicht bekannt. Adele Neuhauser wird 2026 außerdem in der Beziehungskomödie „Mit und ohne Simone“ an der Seite von Axel Milberg zu sehen sein. Ein Ausstrahlungstermin steht noch nicht fest.

© ORF/ZDF/Patrick Pfeiffer Konstanz

Die Dreharbeiten für den neuen Freitags-Krimi „Obersee“ (Arbeitstitel) sind angelaufen: Franziska Weisz und Maria Wördemann stehen in der Bodensee-Region Baden-Württembergs als Kriminalbeamtinnen, die unterschiedlicher kaum sein könnten vor der Kamera. Franziska Weisz wird – voraussichtlich noch diesen Herbst 2025 – in neuen Folgen der Erfolgsserie „Tage, die es nicht gab“ zurückkehren: Eine neue Leiche taucht in Zollberg auf – Mordmotive gibt es viele. 

© ORF/SAT1/MR Film/Petro Domenigg

Etwas Geduld müssen wir noch haben: Gerade wird der zweite Block der Neuauflage von „Kommissar Rex“ in Wien gedreht. Kommendes Jahr – nach Ostern – soll der vierbeinige Ermittler wieder rumschnüffeln. Er kehrt mit einem neuen Team auf den Bildschirm zurück: Maximilian Brückner übernimmt die Rolle von Kommissar Max Steiner. Ebenfalls dabei: Ferdinand Seebacher als Inspektor Felix Burger, Alfred Dorfer als Pathologe Dr. Tom Wippler und Doris Golpashin als Chefin Major Evelyn Leitner.

© ORF/Allegro Film/[M] Landsiedl [F] Ramstorfer

Nachdem die Kekenberger in Staffel eins gelernt haben, mit einem Fahrrad eigenen Strom zu erzeugen, bricht jetzt die nächste Katastrophe über Martina Ebm, Hilde Dalik, Miriam Fussenegger und Co. aus: Die Lebensmittel werden knapp und einige Personen werden vermisst und somit geht der tragikomische Überlebenskampf für die Bewohner der Gemeinde weiter. In weiteren Rollen zu sehen: Jakob Seeböck, Simon Hatzl, Lukas Watzl und Michael Edlinger.

© ORF/Roman Zach-Kiesling

Seit fast 40 Jahren bringt die „Universum“- Reihe spektakuläre Bilder in unsere Wohnzimmer und zeigt uns wilde Tiere, faszinierende Landschaften und exotische Lebensräume. In der neuen Quizshow, die von Mirjam Weichselbraun moderiert wird, kann die ganze Familie ihr Wissen zu Themenbereichen aus den „Universum“-Naturfilmen und der „Universum History“-Reihe unter Beweis stellen. Drei Zweier-Teams aus je einem Promi und einer Kandidat:in treten gegeneinander an.

© ORF/E&A Film/Petro Domenigg

Das Drehbuch stammt von Uli Brée („Vorstadtweiber“), der Cast ist ebenso vielversprechend: Marianne Mendt steht Katharina Straßer und Mara Romei in der Komödie mit Ra und Austropop-Hits zur Seite, wenn die beiden versuchen, zu sich selbst zu finden. Mara Romei kommt 2026 zudem wieder mit dem Serien-Hit „Biester“ (ebenfalls aus der Feder von Uli Brée) zurück: In Staffel drei erwarten Romei, Anja Pichler, Fanni Schneider und Theresa Riess neue Hürden auf dem Weg zum großen Geld.

Ausblick

Fans von  „Kommissar Rex“  können sich auf ein Wiedersehen freuen – die Kultserie feiert im Frühling ihr Comeback mit neuer Besetzung.

Lesen Sie auch

Es wird aber auch einen schweren Abschied geben: Im kommenden Jahr wird das Kult-Duo Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer seine letzten beiden „Tatort“-Fälle klären.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

"Kommissar Rex": Besuch am Set

  • 1/8
    "Kommissar Rex": Besuch bei den Dreharbeiten
  • 2/8
    "Kommissar Rex": Besuch bei den Dreharbeiten
  • 3/8
    "Kommissar Rex": Besuch bei den Dreharbeiten
  • 4/8
    "Kommissar Rex": Besuch bei den Dreharbeiten
  • 5/8
    "Kommissar Rex": Besuch bei den Dreharbeiten
  • 6/8
    "Kommissar Rex": Besuch bei den Dreharbeiten
  • 7/8
    "Kommissar Rex": Besuch bei den Dreharbeiten
  • 8/8
    "Kommissar Rex": Besuch bei den Dreharbeiten

© ORF/Roman Zach-Kiesling

© ORF/Roman Zach-Kiesling

© ORF/Roman Zach-Kiesling

© ORF/Roman Zach-Kiesling

© ORF/Roman Zach-Kiesling

© ORF/Roman Zach-Kiesling

© ORF/Roman Zach-Kiesling

© ORF/Roman Zach-Kiesling

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden