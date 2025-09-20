"Willst Du mit mir gehen?"-Moderatorin Michelle Pippan: "War ein bisschen neidisch"

Dating in der Natur: In der neuen ORF-Show „Willst Du mit mir gehen?“ hilft Moderatorin Michelle Pippan Singles beim Wandern auf die Sprünge und testet ihre Kompatibilität bei abenteuerlichen Herausforderungen.

Wenn Moderatorin Michelle Pippan (33) fragt, „Willst Du mit mir gehen?“, müssen ihre Singles sich entscheiden. Wollen sie mit der Kandidatin oder dem Kandidaten an ihrer Seite weitergehen – oder nicht. Davor haben die beiden Zeit sich bei einer Wanderung und spannenden Outdoor-Aktivitäten kennenzulernen.

Ab 26. September (21.20 Uhr, ORF 1 und 24 Stunden vorher auf ORF ON) führt die Kärntnerin Michelle Pippan durch die neue Datingshow und feiert ihr ORF-Debüt. Romantik, Abenteuer und Unterhaltung treffen in „Willst Du mit mir gehen?“ vor der malerischen Kulisse von Österreichs Bergen, Seen und Weinhängen aufeinander.

Pro Folge trifft der Single unterwegs auf vier Kandidat:innen, die ihn ein Stück begleiten. Im Beziehungstest werden die Paare und ihre Kompatibilität auf die Probe gestellt und kommen beim Slacklinen, Klettern oder Flussüberqueren an ihre Grenzen. Für die Moderatorin ist die Natur ein idealer Ort, um jemanden kennenzulernen. Man trifft jemanden, der zu einem passt, „wenn man tut, was einen am meisten erfüllt oder den größten Spaß macht.“

Wie sind Sie zu „Willst Du mit mir gehen?“ gekommen?

Michelle Pippan: Ich habe mich vor zwei Jahren als Content Creator selbständig gemacht und schon viel für eine Agentur in Wien moderiert. Dadurch bin ich durch Österreich gekommen und habe Menschen vor der Kamera zu ihrem Leben befragt. Ich war auch als „Anchor woman“ für die Streaming-Plattform Hektar unterwegs. So ist dann auch der ORF auf mich aufmerksam geworden.

Was ist es für eine Erfahrung, mit dem ORF zu arbeiten?

Pippan: Das ist eine ungemein coole Erfahrung. Ich empfinde es als großes Glück und bin sehr dankbar dafür, auch für die ausführende Produktionsfirma, wo ich ausschließlich liebevolle Menschen kennenlernen durfte. An einem Produktionstag sind sehr viele Menschen vor Ort und wir sind von der Früh bis zum Abend gemeinsam unterwegs. Dass sich alle gut verstehen, man am Abend noch zusammensitzt, Spaß hat und sich gegenseitig unterstützt, hat mich sehr berührt.

Sie haben pro Kandidat:in einen Drehtag. Wie lange dauert so ein Tag?

Pippan: Wir starten, wenn die Sonne aufgeht, und wir hören auf, wenn die Sonne untergeht. Man hat zudem das Wetter nicht immer im Griff – es kann eine Regenwolke daherkommen und wir müssen plötzlich laufen oder rasch eine Plane über das Equipment ziehen. Dann stehen wir alle im Wald und warten, bis es aufhört. Das kann sehr herausfordernd sein und erfordert vollen Fokus.

Was gefällt Ihnen an der Show besonders gut?

Pippan: Dass sie „outdoor“ stattfindet. Ich bin ein Naturmensch und gehe bewusst hinaus – das tut mir gut. Ich liebe es, im Gehen zu moderieren und mit Menschen vor der Kamera zu sein. Für mich geht’s nicht besser.

Sind Sie selbst eine Romantikerin?

Pippan: Absolut. Und ich glaube an die Liebe.

Welche Datingshows schauen Sie gerne an?

Pippan: „Bauer sucht Frau“ und „Liebesg‘schichten und Heiratssachen“ mag ich sehr.

Könnten Sie sich vorstellen, selbst mal bei einer solchen Show mitzumachen?

Pippan: Als ich in unserer Show gesehen habe, dass die Kandidaten ein Date beim Paragleiten hatten, war ich ein bisschen neidisch. So etwas würde mir schon gefallen, aber ich fühle mich auch in meiner Rolle als Moderatorin wohl.

Die Kandidat:innen müssen viel Mut aufbringen – beim Dating und den Herausforderungen.

Pippan: Ja, das sind echte Herausforderungen, denn nicht jeder ist super sportlich. Den ganzen Tag zu wandern, ist schon anstrengend, aber sich dann auch noch vor den Kameras zu öffnen, ist schon eine Challenge. Ich finde es wundervoll, wenn man sich etwas traut, aber ich habe bei manchen Kandidat:innen schon gemerkt, dass sie an ihre Grenzen kommen. Trotzdem haben sie es durchgezogen und waren danach glücklich.

Wo, glauben Sie, findet man die Liebe am ehesten?

Pippan: Für mich, wenn man unterwegs ist. Wenn man in Bewegung ist und die Energie fließt. Wenn man tut, was einen am meisten erfüllt oder den größten Spaß macht. Nur so kann ich die Menschen anziehen, die zu mir passen. Wenn ich glaube, ich muss etwas machen, um jemandem zu gefallen, ziehe ich Menschen an, die nicht zu mir passen.

In der Show sieht man so viele aufregende Dates. Was wäre Ihr Traumdate?

Pippan: Paragleiten ist sehr nahe dran. Oder aus einem Hubschrauber springen. „Willst Du mit mir gehen?“ inspiriert mich – meine künftigen Dates haben es jetzt ein bisschen schwieriger.

Welche Dating-No-Gos haben Sie?

Pippan: Dem Gegenüber keine Zeit zu geben, sich zu zeigen, wäre eines davon. Manche Menschen brauchen Zeit, um sich zu öffnen. Nicht jeder ist extrovertiert und weiß, wie er gut aus sich herauskommt.