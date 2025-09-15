"The Morning Show": Alles, was Sie über die 4. Staffel wissen müssen

Ab 17. September geht die Apple TV+-Serie „The Morning Show“ in die vierte Staffel. Mit Jennifer Aniston und Reese Witherspoon stehen wieder zwei starke Frauen im Zentrum der Handlung.

Am Ende der dritten Staffel lag bei „The Morning Show“ kein Stein mehr auf dem anderen. Jennifer Aniston hat als Nachrichtenmoderatorin Alex Levy die Übernahmepläne ihres Lovers Paul Marks durchkreuzt. Der nahm das nicht gut auf und es bedeutete das Aus für ihre Romanze mit dem Milliardär. Reporterin Bradley Jackson alias Reese Witherspoon hat sich dem FBI gestellt, weil sie Aufnahmen vom Sturm auf das Kapitol gelöscht hatte, die ihren Bruder Hal zeigten.

Zeitsprung

Zwei Jahre sind vergangen, seit sich die Ereignisse im turbulenten Finale der Erfolgsserie überschlagen haben. Jetzt geht es weiter: Ab 17. September zeigt Apple TV+ die vierte Staffel von „The Morning Show“ mit vier neuen Folgen. Auch hier sind zwei Jahre vergangen. Im Mittelpunkt des Geschehens stehen wieder Jennifer Aniston (56) und Reese Witherspoon (49). Neben ihnen kehren Karen Pittman als Producerin Mia Jordan und Greta Lee in der Rolle von Stella Bak, der Nachrichtenchefin von UBA, zurück. Auch mit Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell und – auch wenn er sich als Paul Marks von Alex Levy getrennt hat – Jon Hamm sind dabei.

Neu dabei: Marion Cotillard.

Neue Player

Natürlich gibt es auch einige Neuzugänge, die das Feld aufmischen. Allen voran: Marion Cotillard. Die französische Oscar-Preisträgerin verkörpert Celine Dumont, eine „versierte europäische Geschäftemacherin aus einer traditionsreichen Familie. Im Trailer sieht man, wie sie kühl auf die Ideen von Producerin Mia Jordan (Karen Pittman) reagiert: „Eine nette Idee, aber das ist nicht sexy.“ Es ist absehbar, dass hier Probleme auf die Frauen des Senders, die die Geschicke in ihre Hände genommen haben, zukommen. Auch Jeremy Irons mischt mit und bringt als ihr Vater wohl Licht in Alex‘ Vergangenheit. Außerdem wird William Jackson Harper dabei sein.

Die Handlung

Nach dem Zusammenschluss von UBA und NBN müssen Alex und Co. beweisen, dass sie wirklich die großen Veränderungen herbeiführen können, die sie versprochen haben. Der Druck, der auf ihnen lastet, ist groß. Dazu müssen sie sich mit der schwer fassbaren Idee von Wahrheit in einem gespaltenen Amerika befassen und stehen vor der schwierigen Frage, wem man in einer Welt voller Deepfakes, Verschwörungstheorien und Vertuschungen noch trauen kann.