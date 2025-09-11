Startdatum für Victoria Beckhams Netflix-Doku steht fest

In einer neuen Dokumentation auf Netflix packt Victoria Beckham über ihr Leben aus. Nun steht der Starttermin der Serie fest.

Die Beckhams haben offenbar einiges über ihr Leben zu erzählen. Nach dem weltweiten Erfolg der David-Beckham-Doku wendet sich Netflix nun der Frau des Fußballstars zu. Kein Wunder! Denn das Leben von Victoria Beckham ist mindestens genauso spannend wie das des Fußballstars. Vom Spice Girl zur Modedesignerin, Mutter, Unternehmerin und Style-Ikone – Victorias Leben war alles andere als langweilig.

© Getty Images

Wann startet Victoria Beckhams Netflix-Doku?

Am 9. Oktober 2025 erscheint die mit Spannung erwartete Doku-Serie auf Netflix. Fans dürfen sich also ab Mitte Oktober auf intime Einblicke in Victorias Alltag freuen, von ihrer Arbeit als Gründerin und Kreativdirektorin ihres Labels bis zu persönlichen Momenten, die sie bisher nur selten öffentlich geteilt hat.

Die Produktion startete bereits am 21. August 2024. Hinter der Kamera stehen die gleichen kreativen Köpfe, die auch bei „Beckham“ und „Pamela: A Love Story“ am Werk waren – man darf also hochwertige, emotional dichte Unterhaltung erwarten.

Was erwartet uns in Victoria Beckhams Netflix-Doku?

Victoria selbst sagt: „Mein Mann hat mich überzeugt, diese Dokumentation zu machen. Ich war mir nicht sicher, ob jemand wirklich sehen will, was ich jeden Tag tue. Aber jetzt habe ich mich entschieden – es geht um meine Arbeit, meine Kollektionen und die Herausforderungen, die damit einhergehen. Nichts wird beschönigt. Es wird Tränen geben.“

© Getty Images

Die Serie beleuchtet auch ihre Zeit bei den Spice Girls, die Medienaufmerksamkeit, der sie damals ausgesetzt war, und die Hürden der Modewelt. Victoria spricht offen über Körperbild, Essverhalten und die Herausforderungen, sich selbst in der Öffentlichkeit zu behaupten. Rückblicke auf TV-Auftritte, die zwei Monate nach der Geburt ihres ersten Kindes stattfanden, zeigen, wie sehr sie damals unter Druck stand und wie weit sie seitdem gekommen ist. Natürlich werden David und die Kinder ebenfalls zu sehen sein. Auch ihr Modelabel wird thematisiert.

Kurzum: Die Doku verspricht exklusive Einblicke in das Leben einer Frau, die es geschafft hat, Glamour, Kreativität und Familie miteinander zu verbinden und dabei nie ihre eigene Stimme zu verlieren. Netflix-Fans können sich also auf eine Serie freuen, die genauso stilvoll wie ehrlich ist.