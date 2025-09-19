Song-Contest-Chaos: Jetzt kommt es zum Showdown

Wird Israel vom Song Contest ausgeschlossen? Im Dezember fällt die Entscheidung.

Bezüglich des Wiener ESCs hatten zuletzt die zuständigen Rundfunkstationen in Spanien, Irland, Slowenien oder den Niederlanden Fakten geschaffen und eine Teilnahme ausgeschlossen, sollte Israel sich im Tournament befinden. Auch Island und Belgien sehen eine etwaige Zulassung Israels kritisch, haben aber noch keine definitive Entscheidung getroffen.

Showdown im Dezember

Österreich als Gastgeberland hat sich hingegen in Person von ORF-Generaldirektor Roland Weißmann eindeutig für eine Teilnahme des in den Gaza-Krieg verstrickten Landes ausgesprochen - eine Haltung, die auch vom Stiftungsrat unterstützt wurde. Und Israel selbst beschied Anfang der Woche in der Person von Golan Jochpaz, Direktor des zuständigen Fernsehsenders Kan: "Es gibt keinen Grund, warum Israel nicht weiterhin ein wichtiger Teil dieses kulturellen Ereignisses sein sollte."

So läuft es nach jetzigem Stand auf einen endgültigen Showdown im Dezember zu, wenn die European Broadcasting Union auf ihrer Generalversammlung die Entscheidung trifft. Schließlich ist beim ESC die EBU der Veranstalter und damit für die Zulassung der Länder verantwortlich.