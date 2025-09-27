Prinz Harry: So lief das Treffen mit Papa Charles wirklich

Prinz Harrys Sprecher weist Spekulationen um das Treffen mit König Charles zurück – und bestätigt erstmals ein besonderes Geschenk

Nicht einmal eine Stunde dauerte das Wiedersehen von Prinz Harry (41) und König Charles (76) Anfang September und sorgt dennoch für Schlagzeilen. Britische Medien hatten berichtet, das Treffen sei "förmlich" verlaufen, zudem habe Harry versucht, einen Keil zwischen seinen Vater und Bruder William (43) zu treiben.

Diese Darstellung weist Harrys Sprecher laut "hellomagazine.com" nun entschieden zurück. "Die jüngsten Berichte über die Einschätzung des Herzogs zum Ton der Begegnung sind kategorisch falsch", heißt es in dem Statement. Es handle sich um "reine Erfindungen", die offenbar von Quellen stammten, "die darauf aus sind, jede Versöhnung zwischen Vater und Sohn zu sabotieren."

Geschenk an Charles bestätigt

Auch Gerüchte über ausgetauschte Geschenke kommentierte der Sprecher. Er bestätigte, dass Harry seinem Vater ein gerahmtes Foto überreichte. "Obwohl wir es vorgezogen hätten, solche Details privat zu halten, können wir der Klarheit halber bestätigen, dass ein gerahmtes Foto überreicht wurde, auf dem jedoch weder der Herzog noch die Herzogin zu sehen waren." Wer oder was auf dem Bild abgebildet war, ließ er offen.

Harry und Charles hatten sich zuvor rund eineinhalb Jahre nicht persönlich gesehen. Der Herzog lebt mit seiner Frau Meghan (44) und den Kindern Archie (6) und Lilibet (4) in den USA.

Harry über seine Heimat

Kurz nach dem Treffen sprach Harry in einem Interview mit dem britischen "Guardian" über seine Gefühle zu Großbritannien: "Ich habe Großbritannien immer geliebt und werde es immer lieben. Es war schön, wieder mit den Dingen in Kontakt zu kommen, die mir am Herzen liegen." Er betonte zudem, er wolle künftig wieder mehr Zeit in seiner Heimat verbringen.