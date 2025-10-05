"Mehr als dumm!" Meghan sorgt mit Luxus-Clip nahe Dianas (†36) Todesort für Entsetzen

Die Ehefrau von Prinz Harry sorgt erneut für negative Schlagzeilen. Meghan glänzte gerade in Paris, doch auf dem Heimweg legte sie ihre Beine in der Limousine hoch und filmte sich dabei - ausgerechnet da, wo Harrys Mama ums Leben kam.

Eigentlich wollte Herzogin Meghan (44) bei der Paris Fashion Week mit ihrem modischen Auftritt glänzen. Doch ein kurzer Videoclip auf Instagram sorgt nun für heftige Kritik – und das nicht wegen ihres Outfits.

Mehr lesen:

In dem Video, das Meghan am Wochenende mit ihren 4,2 Millionen Followern teilte, ist zu sehen, wie sie mit hochgelegten Beinen und gekreuzten Füßen in einer Limousine durch die französische Hauptstadt fährt. Die Kamera fängt dabei mehrere Wahrzeichen ein – darunter die Brücken Pont Alexandre III und Pont des Invalides.

Kritisch wird der Clip allerdings durch die Strecke, die das Fahrzeug nimmt: Die nächste Brücke entlang der Seine ist die Pont de l’Alma – jener Tunnel, in dessen Nähe Prinzessin Diana 1997 bei einem tragischen Autounfall ums Leben kam.

Meghan filmte, wie sie ihre Beine hochlagerte, um zu zeigen, dass sie einen langen Tag hatte. Dieser Clip sorgt jetzt für viel Kritik. © Instagram

Vorwurf der Gedankenlosigkeit

In sozialen Netzwerken reagierten viele Nutzer mit Unverständnis. Sie bezeichneten Meghans Posting als „unsensibel“ und „geschmacklos“, vor allem angesichts der Nähe zu dem Ort, der für ihren Ehemann Prinz Harry (41) mit schmerzhaften Erinnerungen verbunden ist.

Der britische Königshaus-Experte Richard Fitzwilliams nannte den Beitrag gegenüber der Daily Mail „völlig verwirrend“, „mehr als dumm“ und „unglaublich taktlos“. Er betonte: „Ich verstehe nicht, was sie sich dabei gedacht hat – nun ja, sie kann unmöglich nachgedacht haben. Kein Berater würde jemals etwas so Seltsames empfehlen.“





Fitzwilliams vermutet, dass auch Harry den Clip nicht gutheißen dürfte: „Dianas Tod ist eine Tragödie, die Harrys Leben so sehr geprägt hat, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass er das sehr angemessen finden würde.“

Erster Auftritt in Europa seit zwei Jahren

Die Diskussion überschattet Meghans erste Europareise seit den Invictus Games 2023 in Düsseldorf. In Paris war sie zu Gast bei der Balenciaga-Show, wo sie sich unter die Modegrößen Anna Wintour, Anne Hathaway und Baz Luhrmann mischte.

Ihr Social-Media-Beitrag – offenbar spontan während einer Fahrt entlang der Seine aufgenommen – entwickelte sich jedoch schnell zu einem PR-Fehltritt. Selbst wohlmeinende Stimmen fanden, Meghan habe „nicht mitgedacht“.