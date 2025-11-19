Langjährige Weggefährtin der Kessler-Zwillinge hielt sich nicht an letzten Wunsch

Alice und Ellen Kessler verabschiedeten sich am 17. November gemeinsam aus dem Leben. Kurz vor ihrem Abschied schickten die Zwillinge der Moderatorin Carolin Reiber ein persönliches Päckchen, das erst am 18. November geöffnet werden sollte. Doch Reiber hielt es nicht bis dahin aus.

Die Kessler-Zwillinge waren jahrzehntelang Stil- und Showikonen und galten als schönste Frauen der Welt. Am Montag starben sie mit 89 Jahren – selbstbestimmt und bewusst. Nur wenige Tage zuvor erhielt ihre enge Freundin Carolin Reiber ein Geschenk mit einer rätselhaften Aufschrift.

Paket mit kryptischer Botschaft

Laut Münchner "Abendzeitung" erhielt die deutsche Moderatorin vor einigen Tagen ein Päckchen mit dem Vermerk "Erst am 18. November öffnen". Der Inhalt: "Wunderschöne Schmuckstücke, die ich immer an ihnen bewundert hatte, teils mit Jadesteinen", sagte Reiber dem Blatt. "Alice und Ellen haben sie mir wohl vererbt."

Ellen Kessler, Carolin Reiber and Alice Kessler © Getty Images

Der Inhalt rührte die Moderatorin zutiefst: "Es war unglaublich persönlich". Für sie sei das Geschenk ein letztes Zeichen ihrer besonderen Verbindung gewesen. Reiber erinnerte sich: "Wir hatten ganz wundervolle, unvergessliche Zeiten zusammen."

Ellen Kessler, Carolin Reiber and Alice Kessler © Getty Images

Doch der Abschiedswunsch der Zwillinge blieb unerfüllt. Die Moderatorin, die auch viele Jahre Nachbarin der Zwillinge war, gestand, sich nicht an die Vorgabe gehalten zu haben: "Ich konnte nicht anders – ich habe es schon früher geöffnet."

Ellen und Alice Kessler © Getty Images

Die international bekannten Sängerinnen und Tänzerinnen hatten den Weg der Sterbehilfe gewählt und ihr Leben im Alter von 89 Jahren aus eigenem Willen beendet. Zuletzt hatten sich die beiden Schwestern aus dem Showgeschäft zurückgezogen und lebten in Grünwald im Süden Münchens.