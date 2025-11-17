2 Jahre vor dem Tod: Kessler-Zwillinge änderten ihr Testament

Die Kessler-Zwillinge starben am Montag gemeinsam in Grünwald bei München. Die Schwestern änderten vor zwei Jahren nochmal ihr Testament. Doch wer erbt nun ihr Vermögen?

Die Zwillinge Alice und Ellen Kessler sind am Montag gemeinsam im Alter von 89 Jahren verstorben. Die Kessler-Zwillinge hatten eine jahrzehntelange Karriere in der Unterhaltungsbranche. Noch im Herbst 2023 änderten die Schwestern ihr Testament und beschäftigten sich mit ihrem Erben.

In einem Interview mit der "Bild" erzählte Ellen Kessler im Frühjahr 2024: "Meine Schwester und ich haben uns besprochen, dass nicht nur einer was haben soll, sondern mehrere."

Wohltätige Zwecke

Die Zwillinge blieben unverheiratet und hatten keine Kinder. Eigentlich planten die beiden, ihr gesamtes Vermögen an eine Hilfsorganisation zu vererben: "Ärzte ohne Grenzen". Doch Ellen und Alice entschieden sich vor zwei Jahren, ihr Testament zu ändern. Ellen erklärte: "Wir wollten unser Erbe etwas gerechter aufteilen, nicht alles in einen Topf schmeißen."

Nun erhalten auch die Blindenmission CBM, das Kinderhilfswerk UNICEF, das Paul Klinger Künstlersozialwerk und die Deutsche Stiftung Patientenschutz einen Teil ihres Vermögens.

Größe des Vermögens unbekannt

Wie groß das Vermögen ist, ist derzeit noch unbekannt. Im Interview offenbarte Ellen: "Wir haben sehr gut verdient, unser Geld nie zum Fenster rausgeschmissen und gut angelegt." Laut eigenen Angaben hatten sie noch "ein bisschen was auf der Kante."

© APA/dpa/Holger Hollemann

Alice und Ellen Kessler, geboren am 20. August 1936 im sächsischen Nerchau, zählten zu den erfolgreichsten deutschen Entertainerinnen. Die eineiigen Zwillinge standen mehr als 60 Jahre lang auf der Bühne, unter anderem mit Frank Sinatra, Fred Astaire und Harry Belafonte. Besonders in den USA, in Frankreich und in Italien wurden die Schwestern gefeiert. Noch mit 80 Jahren standen sie für das Udo-Jürgens-Musical "Ich war noch niemals in New York" auf der Bühne.

Anfänge in Paris, mit 80 noch auf der Musicalbühne

Schon als kleine Mädchen lernten sie das Tanzen, wurden vom Vater gedrillt. Bald gehörten sie zum Kinderballett der Leipziger Oper und schafften die Aufnahme für die Operntanzschule. 1952, im Alter von 16 Jahren, flohen sie in den Westen und kamen nach Düsseldorf. Um selbstständig und finanziell unabhängig zu sein, tanzten sie in einem Revuetheater.

© getty

Dort wurde 1955 der Direktor des Lido in Paris auf die blonden jungen Frauen aufmerksam. Er engagierte sie für das berühmte Varieté auf den Champs-Élysées - die internationale Karriere nahm ihren Lauf. In den prüden Nachkriegsjahren gehörten die Kesslers zu den ersten, die in seriösen Shows viel Bein zeigten. Als ihr Vertrag in Paris 1960 endete, ging das "doppelte deutsche Fräuleinwunder" auf Welttournee.

Nackt im italienischen "Playboy"

Vor allem aber die Italiener liebten die Kesslers. Dort hatten sie auch einen ihrer letzten großen Fernsehauftritte - zum 85. Geburtstag wurden die Zwillinge im italienischen Fernsehsender RAI gefeiert. Fast 24 Jahre hatten Ellen und Alice ab 1962 in Italien ihren Erstwohnsitz. Einen regelrechten Kult erzeugten sie 1975. Damals erschienen Nacktbilder im italienischen "Playboy" von den 39-Jährigen - das Heft war binnen drei Stunden ausverkauft.

© getty

Die vergangenen Jahre lebten sie in einem Doppelhaus im Münchner Nobelvorort Grünwald. Ihr Zusammenleben laufe gut, sagten beide. "Ellen ist der Motor, ich bin die Bremse", beschrieb es Alice zum 85. Geburtstag in der "Bild"-Zeitung.

© getty

Dass eine der beiden ohne die andere weiterlebt, konnten sie sich nicht vorstellen. Schon ihre Großmutter war eineiiger Zwilling und hatte nach dem Tod ihres Mannes mit der Schwester den Lebensabend verbracht. "Als die eine starb, folgte ihr die andere kurz darauf", erinnerten sich die Kesslers später. Sie schieden nun gemeinsam aus dem Leben.