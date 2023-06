× Geheime Insel-Juwele in Griechenland

Griechenland abseits der Touristenpfade erleben – auf den 5 Inseln Hydra, Spetses, Kefalonia, Ithaka und Skopelos finden sich unberührte, menschenleere Strände und Buchten, Bilderbuch-Häuser und romantische Gassen, die zum Schlendern einladen...

Reif für die Insel? Dann haben wir für Sie nachstehend fünf echte Hellas-Geheimtipps, wo menschenleere Strände und eine authentische Atmonsphäre locken. Von der Insel des Odysseus bis zum

Mamma Mia-Schauplatz – es gibt sie noch, die griechischen Juwele, fernab des Massentourismus.

Hydra

Nur etwa anderthalb Stunden von Athen entfernt, ist Hydra mit dem Schnellboot einfach zu erreichen und lockt mit einer herrlich entspannten Atmosphäre. Die Insel hat sich in den letzten fünf Jahren zu einer echten Kunsthochburg entwickelt und lockt das gleiche Publikum wie die Art Basel und die Biennale in Venedig an. Und auch Superstars wie Mick Jagger oder Eric Clapton wurden hier schon gesichtet, obwohl es weder Autos noch ein aufregendes Nachtleben auf der Insel gibt.

Spetses

Ebenfalls in der Nähe von Athen, genauer gesagt im Saronischen Golf, findet sich die kleine Insel Spetses. Unberührte Strände, duftende Pinienwälder und herrliche Wanderwege – all das lockt auf dem idyllischen Eiland. Der Hafen ist gesäumt von zahlreichen Cafés, Kunstgeschäften und Boutiquen, die zum Verweilen einladen. Und der Autoverkehr ist hier streng reguliert.

Kefalonia

Auf der grünen Insel im Ionischen Meer kommen vor allem Naturliebhaber auf ihre Kosten, denn neben traumhaften Buchten hat Kefalonia auch eine atemberaubende Landschaft zu bieten. Die berühmteste Bucht der Insel ist wohl Myrtos Beach, der zu den schönsten Stränden in Griechenland zählt und eine absolute Bilderbuchkulisse bietet. Während es am Myrtos Beach eher ruhig zugeht, bieten die Strände Mkrys Gialos und Platys Gialos zahlreiche Wassersportmöglichkeiten. Neben tollen Buchten gibt es auf Kefalonia aber auch einige historische Sehenswürdigkeiten zu entdecken. Zu den Must-Sees gehören beispielsweise die Drogatari Höhlen sowie das archäologische Museum von Argostoli. Argostoli ist übrigens die Hauptstadt der Insel.

Ithaka

Gleich neben Kefalonia findet ihr die kleine Insel Ithaka, die vor allem als Heimat des legendären Odysseus bekannt ist. Die Insel ist absolut Instagram-tauglich, an jeder Ecke findet sich ein traumhaftes Fotomotiv. Besonders malerisch: Der Hafen von Ithaka mit zahlreichen Cafés, Tavernen und Bars.

Skopelos

Als größte Insel der Sporaden kann Skopelos mit einer unschlagbaren Küstenlänge von 66 Kilometern aufwarten und eignet sich damit perfekt für Wassersport und Badevergnügen. In einem von Griechenlands ersten Meeres-Nationalparks wartet eine atemberaubende Unterwasserwelt auf Taucher und Schnorchler. Die pittoreske Insel mit ihren kleinen, romantischen Gassen und weiß getünchten Häusern, die sich rund um einen Hügel direkt am Meer schmiegen, diente auch als Drehort für den legendären Musical-Film „Mamma Mia“. Und rund 120 byzantinische Kirchen und die Ruinen der alten venezianischen Burg aus dem 13. Jahrhundert sind Top-Ausflugsziele für Kulturaffine.