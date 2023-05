Die beliebtesten Reiseziele der Österreicher*innen

Airbnb will mit dem diesjährigen Sommer-Update wieder zurück zu den eigenen Wurzeln und zeigt die aktuellen Reisetrends der Österreicherinnen und Österreicher.

Dieses Jahr steht uns die erste große Sommer-Reisesaison seit der Pandemie bevor, ganz ohne Lockdowns und Zugangsbeschränkungen. Deswegen hat es sich Airbnb zum Ziel gesetzt, Millionen von Menschen das authentische und leistbare Wohnen bei Gastgeber*innen wieder näher zu bringen: mit Airbnb Zimmer. Damit wird Airbnb wieder zu dem, was es ursprünglich war – ein einfacher und erschwinglicher Weg, um die Welt und ihre vielfältigen Bewohner*innen authentisch zu erleben.

Trend zu Privatzimmern auch in Österreich spürbar

Immer mehr Österreicher*innen buchen Privatzimmer auf Airbnb. Die Anzahl der Übernachtungen in Privatzimmern in Österreich stieg 2022 um ca. 71 Prozent. Neben dem Kontakt zu Einheimischen spricht noch ein weiterer Punkt für das Übernachten in Privatzimmern: sie sind meist zu erschwinglichen Preisen buchbar. Der Durchschnittspreis eines Privatzimmers in Österreich betrug 59€ pro Nacht.

Für die Gastgeber*innen bietet das Vermieten von Zimmern ebenfalls ganz klare Vorteile. 39 % der befragten Gastgeber*innen geben an, dass sie die Einkünfte aus dem Gastgeben nutzen, um die steigenden Lebenshaltungskosten zu decken, und zwei Fünftel gaben an, dass sie darauf angewiesen sind, um über die Runden zu kommen. Mittlerweile gibt es bereits mehr als 1 Million Privatzimmer in mehr als 60.000 Städten auf der ganzen Welt.

Wohin reisen die Österreicher*innen 2023?

Im Ausland zieht es die Österreicher*innen dieses Jahr unter anderem nach Vancouver, Göteborg und Edinburgh. Zu den beliebtesten Reisezielen der Österreicher*innen im Inland zählen Salzburg, Innsbruck und Bregenz. Generell sind Gäste in Österreich sehr zufrieden mit ihren Unterkünften: im ersten Quartal 2023 erhielten 75 % aller bewerteten Aufenthalte in einem Privatzimmer in Österreich die höchste Fünf-Sterne-Bewertung.

Upgrades und neue Funktionen auf Airbnb

Airbnb hat sich das Feedback der Gäste- und Gastgeber*innen-Community zu Herzen genommen und mit mehr als 50 neuen Upgrades und Funktionen auf der gesamten Plattform eines der größten Updates jemals durchgeführt. Was ist dabei neu? Monatliche Aufenthalte werden nun einfacher und günstiger und der Kundendienst ist in weniger als zwei Minuten erreichbar.