× So sieht Vettel nicht mehr aus: Fans flippen völlig aus

Formel 1: Der Kult-Fahrer überrascht mit Kurzhaarschnitt und Senna-Tribut.

Sebastian Vettel (36) sorgt in der Formel 1 für Wirbel! Vor dem Großen Preis der Emilia Romagna tauchte der viermalige Weltmeister im Fahrerlager auf und verblüffte die Fans mit einem neuen Look.

Bye-bye Zottel-Look - Hallo Kurzhaarfrisur!

Vorbei sind die Zeiten von langem Haar und Bart, denn Vettel präsentierte sich am Donnerstag mit einem stylischen Kurzhaarschnitt und gepflegtem Zwei-Tage-Bart. Und seine Fans flippen wegen seiner Verwandlung völlig aus. "Ein ganz frischer Vettel", jubeln diese in den sozialen Medien und feiern den neuen Look des 36-Jährigen.

Vettels Besuch in Italien hat einen besonderen und emotionalen Grund

Der 36-Jährige und viele seiner zahlreichen Rennsport-Kollegen kamen am Donnerstagabend in Imola zusammen, um die brasilianischen Ikone Ayrton Senna zu ehren. Senna kam am 1. Mai 1994 durch einen folgenschweren Unfall während des San-Marino-Grand-Prix auf dem Imola Circuit in Italien ums Leben. Sein Auto krachte in eine Betonbarriere. Aber auch der österreichische Rennsportler Roland Ratzenberger wurde geehrt. Er kam am 30. April 1994 beim selben Rennen ums Leben.

Gedenkminute

Die anwesenden Formel-1-Fahrer hielten die brasilianische und die österreichische Flagge hoch, zudem trugen die meisten Fahrer und andere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens ein T-Shirt mit der Aufschrift #forever.

Der diesjährige Imola GP wird am Sonntag, ab 15 Uhr, live auf Sky und ServusTV übertragen.