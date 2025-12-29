Reisehoroskop 2026: Die besten Reiseziele für jedes Sternzeichen

Wohin geht die Reise 2026? Das Reisehoroskop verrät, welche Urlaubsziele perfekt zu Ihrem Sternzeichen passen. Ob Abenteuer, Genuss oder spirituelle Auszeit – entdecken Sie Destinationen, die Ihre Persönlichkeit widerspiegeln und nachhaltige Reiseerlebnisse versprechen.

Widder. In Sardinien lockt der Elephant Rock Beach. © Gettyimages

Widder (21. März – 20. April).

Für Widder steht 2026 ganz im Zeichen von Bewegung, Mut und neuen Erfahrungen. Aktivurlaube und spontane Trips sind ideal, besonders im Frühjahr und Sommer. Roadtrips sowie Kulturreisen auf die bekannten italienischen Inseln Sizilien oder Sardinien bringen Abwechslung und Inspiration. Ab Herbst sorgen Wellnesshotels in den Bergen für den nötigen Ausgleich, während im Winter Metropolen wie Paris oder London kulturelle Highlights bieten.





Stiere zieht es an die türkische Riviera, z. B. nach Bodrum. © Gettyimages

Stier (21. April – 20. Mai).

Genuss und Entspannung bestimmen das Reisejahr des Stiers. Die türkische Riviera begeistert mit Geschichte, Sonne und Kulinarik. Im Sommer locken Kroatiens Inselwelten, im Herbst laden Wien oder Prag zu genussvollen Städtereisen ein. Der Winter verspricht Erholung in Weinregionen wie im Weinviertel in Niederösterreich, in der Toskana in Italien oder rund um Bordeaux in Frankreichs stilvollen Hideaways.

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni).

2026 bringt den Zwillingen Abwechslung und neue Begegnungen. Im Frühling sind Barcelona oder Marrakesch perfekte Ziele. Der Sommer eignet sich für eine abwechslungsreiche Skandinavien-Rundreise. Ab Herbst sorgen sonnige Inseln wie Teneriffa oder Fuerteventura für Entspannung und neue Energie.

Krebs. Der Gardasee mit seinen pittoresken Orten ist ideal für einen Kurzurlaub. © Gettyimages

Krebs (22. Juni – 22. Juli).

Der Krebs sucht Geborgenheit und emotionale Tiefe. Im Frühling bieten Irland oder die Bretagne Ruhe und Natur. Der Sommer führt an den Gardasee oder nach Menorca. Historische Städte wie Porto oder Salzburg verzaubern im Herbst, während im Winter Wellnesshotels oder Chalets in den Alpen locken.

Löwe (23. Juli – 23. August).

Für den Löwen wird 2026 glamourös. Im Frühjahr stehen Metropolen wie Istanbul oder Kapstadt hoch im Kurs. Der Sommer gehört luxuriösen Zielen wie Sardinien oder der Amalfiküste. Kunststädte wie Florenz oder Sevilla begeistern im Spätsommer, exotische Fernreisen runden das Jahr im Winter ab.

Jungfrau (24. August – 23. September).

Die Jungfrau reist bewusst und qualitativ. Im Frühling bieten Südtirol oder das Elsass ideale Wanderbedingungen. Kulturstädte wie Leipzig oder Weimar passen perfekt in den Sommer. Der Herbst führt nach Zürich oder Straßburg, während der Winter Ruhe in Finnland oder Sri Lanka verspricht.

Waage. Zwischen Meer und Bergen liegen idyllische Dörfer. Sie prägen den einzigartigen Charakter der Côte d’Azur. © Gettyimages

Waage (24. September – 23. Oktober).

Harmonie und Ästhetik prägen das Reisejahr der Waage. Prag und Budapest eignen sich für den Frühling. Im Sommer locken die Côte d’Azur oder die Kykladen. Die Toskana begeistert im Herbst, während im Winter Designhotels oder glamouröse Ziele wie Dubai für Ausgleich sorgen.

Skorpion (24. Oktober – 22. November).

Der Skorpion sucht Tiefe und Geheimnisse. Mystische Orte wie Schottland oder Sizilien stehen im Frühling im Fokus. Im Sommer reizen Albanien oder Sarajevo. Mexiko bietet im Herbst spirituelle Erlebnisse, während im Winter geheimnisvolle Landschaften in Deutschland oder Nordeuropa faszinieren.

Schütze (23. November – 21. Dezember).

Abenteuerlust prägt den Schützen. Südostasien begeistert im Frühling, Kanada im Sommer mit endlosen Weiten. Im Herbst stehen Bergtouren in den Alpen an, im Winter sorgen Wellnesshotels für Regeneration.

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner).

Strukturierte Reisen passen perfekt zum Steinbock. Rom oder Athen inspirieren im Frühling. Der Sommer gehört der Natur, etwa in Norwegen oder am Chiemsee. Städte wie Edinburgh oder Lissabon eignen sich für den Herbst, Thermalbäder im Winter.

Wassermann (21. Jänner – 19. Februar).

Der Wassermann liebt das Außergewöhnliche. Innovative Städte wie Berlin, Tiflis (Georgien), Seoul (Korea) oder Amsterdam stehen im Frühling an. Der Sommer bringt Inselabenteuer, der Herbst Metropolen wie New York. Im Winter sind Detox- und Auszeiten in den Alpen oder in Portugal ideal.

Fische. Die Bucht von Mont Saint-Michel ist Schauplatz der stärksten Gezeiten Europas. © Gettyimages

Fische (20. Februar – 20. März).Fische suchen 2026 Spiritualität und Ruhe. Romantische Orte im Frühling, griechische Inseln im Sommer und Ziele wie Bali oder Kerala in Indien im Herbst bringen innere Balance. Mystische Orte wie Mont St. Michel in der Normandie/Frankreich runden das Jahr im Winter stimmungsvoll ab.