Bergdorf Filzmoos: Die besten Aktivitäten im Winter

Kunterbunte Heißluftballone schweben über einer tiefverschneiten Salzburger Winteridylle. Filzmoos lockt im Jänner mit einem internationalen Ballon-Event, das man sich nicht entgehen lassen sollte.

Der Wintersportort Filzmoos – mitten in der Salzburger Sportwelt sowie Ski amadé gelegen – begeistert mit seinem einzigartigen Charme. Das idyllische Bergdorf ist nicht nur schneesicher und somit für alle Wintersportler ein absoluter Traum, sondern auch was Romantik und Erholung angeht, ein Unikat. Das fängt bei den zauberhaften Hütten an und geht hin zu den unglaublich vielen Möglichkeiten, die man hier als Gast hat. Wir verraten die besten Aktivitäten im Winter Wonderland.

1. Ballon-Events

Ballonfahrer finden in Filzmoos ihr Eldorado. © Tourismusverband Filzmoos ×

Die geografische Lage von Filzmoos, ein traumhafter, geschützter Startplatz vor der Kulisse der majestätischen Bischofsmütze, und die Möglichkeit zu Ballonfahrten in den Tälern der unmittelbaren Umgebung, machen Filzmoos zu einem ganz besonderen Ort für alle Heißluftballon-Liebhaber. Die Atmosphäre des Dorfes und die Offenheit der Bewohner, die den Ballonfahrern jedes Jahr das Gefühl geben, „heim“ zu kommen, tragen auch dazu bei und machen das Flair und die Attraktivität des „Ballondorfes“ Filzmoos aus.

In diesem Jahr starten die Heißluftballonwochen mit der 15. Hanneshof Ballon Trophy am 13. Jänner. Täglich gibt’s Ballonstarts von rund 45 Heißluftballonen ab ca. 9 Uhr am Startplatz Hammerwiese.

Nicht entgehen lassen sollte man sich auch die sogenannte „Nacht der Ballone“ am 13. Jänner. Beim sogenannten „Ballonglühen“ werden Heißluftballone aufgerüstet und zu schöner Musik beleuchtet - ein wunderbares Spektakel, das Besucher aus nah und fern anlockt.

Und last but not least treffen sich am 20. Jänner anlässlich der 45. Internationalen Ballonwoche wieder Heißluftballon-Teams aus aller Welt auf der Hammerwiese um 9 Uhr – ein ganz besonderes Erlebnis für Piloten, Passagiere und Zuschauer gleichermaßen.

2. Skifahren und Snowboarden

Skispaß für die Kids. Die Kleinsten lernen hier ihre ersten Schwünge. © Tourismusverband Filzmoos ×

Auf den rund 20 bestens präparierten Pistenkilometern kommen Skifahrer und Boarder voll auf ihre Kosten. Hier lässt sich ungestört eine Spur in den Schnee ziehen, jeder hat ausreichend Platz für coole Kurven und es gibt keine Warteschlangen am Lift.

Top: Im Familienskigebiet Filzmoos sind Familien mit Kindern bestens aufgehoben und noch dazu kann man hier das Auto stehen lassen. Denn die Skischulen und Lifte befinden sich direkt im Ort.

Gut zu wissen: Der Verbund Ski amadé ist mit 270 top-modernen Liftanlagen, 760 Pistenkilometern und Abfahrten in allen Schwierigkeitsgraden das größte Skivergnügen in Österreich und das Familienskigebiet Filzmoos liegt mittendrin. Unser Tipp: Ab dem Erwerb einer 1,5 Tageskarte in Filzmoos ist der Skipass auch in allen weiteren Mitgliedsorten von Ski amadé gültig.

3. Langlauf-Eldorado

Langlaufen: In Filzmoos gibt es Touren in einer Gesamtlänge von 48km zu entdecken. © Tourismusverband Filzmoos ×

Das hoch gelegene und schneesichere Filzmoos ist auch ein echter Geheimtipp für Langläufer: Insgesamt zehn beschilderte Touren in einer Gesamtlänge von 48 Kilometern führen durch die idyllische Winterlandschaft. Die Loipen sind im klassischen Parallelstil oder für Skating gespurt.

Ein absoluter Insider-Tipp ist die Höhenloipe auf dem Rossbrand. Hier oben ist das 360-Grad-Panorama, rund 150 markante Berggipfel sowie eine unvergessliche Winterlandschaft der pure Genuss. Die Höhenloipe Rossbrand ist über die Benutzung der Papageno-Gondelbahn in nur sieben Minuten vom Ort aus erreichbar. Auf über 1.600 Metern Seehöhe sorgen zudem die Schörgi Alm, die Karhütte und die Radstädter Hütte für das leibliche Wohl der Gäste.

4. Winterwandern

50 Kilometer geräumte Winterwanderwege führen durch verschneite Wälder und zu imposanten Ausblicken.

Traumhaft ist zum Beispiel der 4-stündige Filzmoos - Kleinbergalm -Schwaigalm - Rundweg. Dieser führt von der Schwaigalm zur Kleinbergalm am Kraftplatz „Schwarze Lacke“ vorbei. Unberührt liegt dieser kleine See in einer traumhaften Winteridylle. Bei atemberaubenden Ausblicken auf Bischofsmütze und Dachsteinmassiv lässt man den Alltag hinter sich. Erleichtert wird der Anstieg komfortabel mit der neuen 6er-Sesselbahn „sixpack“.

Ein rasanter Spaß ist die Rodelbahn Kleinbergalm. © Tourismusverband Filzmoos ×

Tipp: Wer für den Rückweg die Rodel (Verleih auf der Kleinbergalm) anstelle der Wanderschuhe wählen möchte – rasant geht es auf Kleinbergalm Rodelbahn downhill.

5. Skitouren

In Filzmoos gibt es wunderschöne Varianten für Skitourengeher wie etwa zur Sulzenschneid oder eine Dachstein Überquerung. Unvergessliche Powder-Abfahrten inklusive. Wer sich das erste Mal mit Fellen an den Skiern ins Gelände wagt, sollte das jedoch nur in Begleitung eines professionellen Guides tun. Es gilt, die örtlichen Schnee-, Wetter-und Lawinenverhältnisse zu kennen. Bei einem Skitourenkurs oder Schnupper-Workshop werden sportliche Grundlagen, aber auch Basiswissen in Lawinenkunde vermittelt. Die Ausrüstung kann vor Ort ausgeliehen werden. Alle drei Filzmooser Skischulen bieten Kurse sowie geführte Skitouren an.