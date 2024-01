Werfenweng: Ein Winterurlaub ohne Stress

Zauberhafte Entschleunigung bietet der Winterurlaub in Werfenweng im Salzburger Land. Inmitten einer prächtigen Bergkulisse erlebt man eine herrliche Auszeit im Schnee – beim Langlaufen, Skifahren, Winterwandern oder einfach bei einer Tasse Tee vor knisterndem Kaminfeuer.

Majestätisch ragen die Gipfel der ­Eiskögel in den Himmel hinein. Werfenweng bietet seinen Gästen jedoch so viel mehr als eine einmalige Natur: Seit vielen Jahren ist die Gemeinde Modell für die Themen „Sanfte Mobilität“ und nachhaltiger Tourismus. Übrigens ist Werfenweng auch Gründungsmitglied von Alpine Pearls, einer alpenweiten Vereinigung verschiedener Tourismusorte, die sich der sanften und umweltverträglichen Mobilität verschrieben haben. Wer also auf der Suche nach einem umweltbewussten Aktiv-und Genussurlaub ist, ist in Werfenweng goldrichtig!

Die Top Aktivitäten in Werfenweng

1. Skifahren und Snowboarden

Mit der Ikarus-Bahn geht’s innerhalb von sechs Minuten direkt auf die Bischlinghöhe. Die Dorfbahn Rosnerköpfl sie startet mitten im Ortszentrum und lässt Sportler ausgehend von ihrer Bergstation das restliche Skigebiet erkunden. Das Ergebnis begeistert Familien, Anfänger und Profis gleichermaßen: 29 bestens präparierte Pistenkilometer und ein bunter IKIs Snowpark, der Kinderaugen strahlen lässt.

Blick von der Gondelbahn auf Werfenweng und das majestätische Tennengebirge. © Getty Images ×

Acht verschiedene Funslopes, ein überdachter Förderbandlift und eine Rodelstrecke, aber auch ein klassischer Skikurs oder die Chillout Area für zwischendurch: Das alles erwartet kleine Skifahrer in IKIs Snowpark. Die besten Voraussetzungen für einen unvergesslichen Familienurlaub. Der Zugang ist im Skipass enthalten, so bleibt auch der Skiurlaub mit Kindern günstig.

2. Langlaufen

Ein bestens präpariertes Loipennetz wartet auf Skater und klassische Läufer. © TVB Werfenweng ×

Langläufer kommen auf den bestens präparierten Loipen auf ihre Kosten. Das bestens präparierte Loipennetz zieht Skater wie klassische Läufer sofort in seinen Bann.

Die Zaglauloipe erstreckt sich über 5 Kilometer. Vom Startpunkt im Ortszentrum gleitet man Richtung Zaglau taleinwärts. Vorbei am Paragleiter Landeplatz geht’s zu den Bergbahnen Werfenweng und von dort aus wieder talauswärts retour ins Ortszentrum.

Auf der 9 Kilometer langen Wengerauloipe gleitet man vom Ortszentrum aus über die leicht ansteigenden Wiesen Richtung Talschluss Wengerau. Dort ist der höchste Punkt der Loipe erreicht. Vorbei an der Wengerau Alm geht‘s wieder talauswärts Richtung Ortszentrum.

3. Winterwandern

In der kalten Jahreszeit lädt das traumhafte Winter Wonderland zum entspannten Gehen ein. Warm eingepackt kann man gemütlich das zwölf Kilometer große Winterwegenetz nutzen oder sich mit Schneeschuhen „offroad“ auf Entdeckungsreise begeben. Empfehlenswert ist unter anderem der Wanderweg „Eulersberg“. Der Weg mit wunderschöner Fernsicht führt vom Ortszentrum über den Eulersberg und den Steinberghof bis zum Obereulersberggut, dann die Straße abwärts zum Schwaighof. Von dort weiter bis zur Abzweigung in Richtung Almstüberl Zum Hascht und Das Eulersberg. Die Gehzeit beträgt ungefähr 60 Minuten.

Im Spazierhimmel Werfenweng locken 12 km Winterwanderwege. © TVB Werfenweng ×

Eine traumhafte Tour mit ca. 30 Minuten Gehzeit ist auch der Wanderweg „zum Tennenblick“. Dieser geht hinter der Kirche rechts von der Straße weg. Das erste Teilstück geht etwas steiler hinauf, aber bald wird es flacher und gemütlicher.

4. Rodelspaß

Mehrere Rodelbahnen sorgen in Werfenweng für viel Vergnügen auf zwei Kufen. © TVB Werfenweng ×

In Werfenweng finden sich gleich drei verschiedene Rodelbahnen für Groß und Klein. Ein 1.200 Meter langes Rodelvergnügen wartet beispielsweise auf der Köpfl-Flitzer-Bahn. Von der Mittelstation der Dorfbahn Rosnerköpfl geht es über mehrere rasante Steilkurven talwärts. Dienstags und freitags übrigens auch abends – dann ist die Strecke von 19 Uhr bis 21 Uhr beleuchtet.

5. Paragleiten im Winter

Vom 1.840 m hohen Flugberg Bischling geht es hinunter ins Tal. © TVB Werfenweng ×

Keine Frage: Das Paragleiten ist zu jeder Zeit im Jahr ein Erlebnis der besonderen Art. Umso schöner, dass in Werfenweng auch im Winter der Schirm ausgepackt und herrlich frei geflogen werden kann. Dank der besonders günstigen Sonneneinstrahlung herrschen hier auch zur kalten Jahreszeit zumeist thermische Bedingungen.

Als absoluter Hotspot unter Flugbegeisterten gilt der Flugberg Bischling. Nicht nur, weil er neben den eindrucksvollen Kalksteinwänden des Tennengebirges schon den besten Ausgangspunkt für ein unvergessliches Flugerlebnis darstellt und dort oben am Startplatz auf 1.840 Metern fast immer perfekte Windverhältnisse herrschen. Sondern auch, weil man ihn das ganze Jahr über bequem per Seilbahn erreicht. Kein Wunder also, dass der Bischling bei Paragleitern und Drachenfliegern zu den beliebtesten Flugbergen zählt.