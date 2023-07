× Filzmoos: Bergsommer der Vielfalt

Filzmoos, das kleine Dorf im Herzen des SalzburgerLandes, gilt als besonders schöner Platz in den Bergen. Von majestätischen Riesen umrahmt, bietet Filzmoos ausgezeichnete Bedingungen, um in die Schönheit der Natur einzutauchen.

Filzmoos ist ein Bergdorf wie aus dem Bilderbuch und der schönste Platz für all jene, die Lust auf Natur und Berge haben. Die Ferienregion liegt malerisch eingebettet zwischen der imposanten Bischofsmütze und dem mächtigen Dachstein, inmitten majestätischer Berge, leuchtender Almwiesen, dunkler Bergwälder, rauschender Wildbäche und stiller Bergseen, in der Salzburger Sportwelt.

© Coen Weesjes ×

Wandern, Klettern, Bergsteigen

Besonders beliebt ist das kleine Bergdorf bei bewegungshungrigen Aktivurlaubern und Naturliebhabern. Bietet Filzmoos - Österreichs erstes Wanderdorf, die Kletterregion Nr. 1 im Salzburger-Land und das Bikedorf der Alpen - doch alle Zutaten für einen perfekten Bergsommer.

In Filzmoos wird man unweigerlich aktiv, denn das Bergdorf ist mit seinen weit über 250 Kilometer Wanderwegen, dem großartigen Sportklettergebiet mit über 300 Kletterrouten, den beeindruckenden Trail Running Trails über insgesamt 250 Kilometer und seinen weit über 150 Kilometer MTB-Runden in allen Schwierigkeitsgraden das perfekte Trainingszentrum für bewegungshungrige Menschen in den Bergen.

© Coen Weesjes ×

Wer Berge sagt, muss auch Filzmoos sagen, ist das Bergdorf doch der sprichwörtliche Inbegriff für Wandererlebnisse und Gipfelsiege und zugleich das perfekte Basiscamp für Bergwanderungen und echte Bergerlebnisse.

Ob genussvolle Spaziergänge auf den Almen, hochalpine Bergwanderungen oder herausfordernde Bergsteiger- oder Klettertouren, das erste österreichische Wanderdorf ist ein wahres Eldorado für Naturliebhaber und Bergfreunde.

© Coen Weesjes Pittoresk: Am Fuße der Bischofsmütze liegt der malerische Almsee. ×

Tipp: Ein Wanderparadies ist der Gerzkopf, ein sanft hügeliger Ort inmitten von schroffen Bergketten. Vom Gipfel aus genießt man einen herrlichen Ausblick über das Tennengebirge, die Niederen Tauern, den Gosaukamm und das Dachsteinmassiv. Die markante Bischofsmütze beherrscht das Bild im Osten, in weiter Ferne ragen die Gipfel der Hohen Tauern empor.

© Andreas Meyer ×

Mountainbiken

Im Bergsommer im Bikedorf Filzmoos finden sich sportliche Herausforderungen, außergewöhnliche Grenzerfahrungen und überwältigende Naturschauspiele -voller Emotionen. Mit 12 MTB-Runden in allen Schwierigkeitsgraden von den gemütlichen Familientouren auf die Alm über anspruchsvollen Tagestouren bis zu echten Bike-Herausforderungen, wie der Dachstein Bike Experience, Österreichs Bike-Tour No. 1, oder den Stoneman Taurista, und vielen Bike-&-Hike-Touren bietet das Bikedorf Filzmoos Bike-und Bergsport vom Feinsten.

© Andreas Meyer ×

Besonderes Schmankerl für genussvolle Mountainbike- und E-Mountainbike-Aficionados: Das Gros besagter Almen darf und soll hier auch mit dem Bike besucht werden. Ein verästeltes Netz an offiziellen Touren spannt sich über die Region und lädt dazu ein, im Sattel von einer urigen Hütte zur nächsten zu gondeln. Mittlerweile finden sich auch etliche E-Bike-Ladestationen in und um Filzmoos. Zwischen Halbtags-, Ganztags-und Mehrtagestouren lassen sich hier lohnende Ausflugsziele für Junge, Junggebliebene und auch für die gesamte Familie in Angriff nehmen.

© Lorenz Masser Mountainbiken: Familien-Abenteuer vor der pittoresken Kulisse der Bischofsmütze.

×

Bergerlebnis für Familien

Bei Kindern und Familien ist Filzmoos als wahrscheinlich Österreichs größter Spielplatz in den Bergen ganz besonders beliebt. Mit Bärtl, dem kuscheligen Maskottchen von Filzmoos, wird der Bergurlaub zu einem ganz großen Abenteuer - für Kinder und ihre Eltern.

Tipp: Der Bärtl-Familienwanderweg, der auch mit dem Kinderwagen erreichbar ist, bietet den Kleinsten verschiedene Stationen, wo sie balancieren, klettern oder schaukeln können.

Und Filz & Moor nennt sich Österreichs größtes Moor-Erlebnis für kleine und große Naturforscher am Rossbrand in Filzmoos. Das Naturparadies Rossbrand ist ein Naturerlebnis-, Naturlabor- und Naturschutz Programm zugleich, das Kinder und Erwachsene in die geheimnisvolle Welt der Moore eintauchen lässt.

© Coen Weesjes Hochkesselkopf und Torstein spiegeln sich im malerischen Almsee. ×

Filzmoos Sommer Card

Der Geheimtipp für einen all inclusive Bergsommer, ist die FILZ-MOOS SOMMER CARD. Mit ihr kommen Filzmoos Urlauber:innen in den Genuss der vielen attraktiven Bergerlebnisse und das völlig kostenlos. Ob freie Fahrt mit dem Fidibus, dem Wanderbus in Filzmoos oder mit dem Ålmi, der fahrbaren Wanderhütte in Filzmoos, Gratis-Sommergondeln mit der Papageno Gondelbahn, freier Eintritt in den Freizeitpark Filzmoos (Frei- und Hallenbad), die FILZMOOS SOM-MER CARD ist einfach der Garant für 100 Prozent Berg- und Urlaubserlebnis.