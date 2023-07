Kultur bei Winzerinnen und Winzern geht in die vierte Runde und macht das touristische und kulturelle Angebot Niederösterreichs zu einem Gesamterlebnis der besonderen Art.

Wenn Musik, Literatur und Kleinkunst auf Weinkultur treffen, kann das nur gut werden. Diese harmonische Symbiose findet noch bis 3. September 2023 in den pittoresken Kellergassen, Weingütern, Heurigen und Winzerhöfen Niederösterreichs statt. Unter dem Motto „Kultur bei Winzerinnen und Winzern“ bieten heimische Künstlerinnen und Künstler feinste Unterhaltung, die von edlen Tropfen begleitet wird. Es wird musiziert, gelacht, Literatur vorgetragen und über den Wein philosophiert. Diese Unbeschwertheit erfüllt derzeit acht Weinbaugebiete Niederösterreichs. Das einzigartige Format umfasst heuer 37 Veranstaltungen und kombiniert die Themenschwerpunkte Kultur und Wein perfekt. Die ideale Gelegenheit, um Niederösterreich im Zuge eines Kurzurlaubes zu erleben.

Hommage an Niederösterreichs Weinregionen

Wein wird in Niederösterreich gerne als ein kulturelles Erbe betrachtet, das Geschichten erzählt, Traditionen bewahrt sowie den Genuss und die Geselligkeit fördert. „Die Veranstaltungsreihe ‚Kultur bei Winzerinnen und Winzern‘ verbindet die Menschen auf eine vielfältige Weise. Sie schafft Raum für Dialog und Begegnungen. Es lässt sich wunderbar entschleunigen und den Horizont erweitern“, betont Kurator Martin Vogg. Bereits zum vierten Mal in Folge steht dieses Erfolgsformat für die pure Lebenslust. Mit dabei sind auch heuer wieder Martin Spengler (27. Juli, Weingut Haimel), Tini Kainrath (16. August, Weingut Herzog) oder Otto Lechner (24. August, Weingut Förthof) und viele mehr. Bei der Auswahl der künstlerischen Darbietungen wurde besonderer Wert auf herausragende Unterhaltung und eine vielfältige Bandbreite an Kulturformaten gelegt.

Neue Live-Acts und jede Menge Frauenpower

2023 finden sich innerhalb der zehn Veranstaltungswochen auch zahlreiche neue Acts im vielfältigen Programm. So ist am 12. Juli OSKA zu Gast bei Weinhauer Brustbauer. Die Sängerin Maria Burger begeistert mit eigens komponierten Liedern und wurde mit dem „Music Moves Europe Award“ der Europäischen Union ausgezeichnet. Das naturnah-nachhaltig arbeitende Weingut in Dürnstein bietet den idealen Ort für ihre Darbietung. Ebenfalls erstmal dabei sind auch Marina & The Kats! Die Neo-Swing-Band rund um Sängerin und Songwriterin Marina Zettl ist am 26. August zu Gast im Weingut Köck in Mittergrabern. Für die edlen Tropfen im Glas sorgen das Winzerpaar Beate und Reinhard Köck. Clara Luzia ist am 29. August beim Winzer Mike Nährer anzutreffen. Manchmal ruhig, manchmal mächtig – stets melodiös weiß die mehrfache Amadeus-Preisträgerin einmal mehr ihr Publikum zu begeistern. Dazu gibt es naturnahe Weine des Hausherrn, die so vielschichtig sind wie die Musik. Freunde großer Stimmen kommen in Krems sowohl beim Auftritt von Monika Ballwein am 3. August im Weingut Mayer-Resch voll auf ihre Rechnung als auch beim Konzert von Iris Camaa im Weingut Wess am 23. Juli. Und gleich zweimal tritt die niederösterreichische Singer Songwriterin Sigrid Horn auf: am 19. August im Winzerhof Mantler und zum Abschluss des Veranstaltungsreigens am 3. September gemeinsam mit Sarahbernhardt bei Vitikultur Moser.

Stimmen zur Veranstaltungsreihe

Sängerin und Liedermacherin Sigrid Horn: „Im Sommer gibt es fast nichts Schöneres, als in der Abendstimmung ein gutes Glas Wein mit Live-Musik zu genießen. Besonders gut gefällt mir, dass sowohl Wein auch als Musik einen hohen Stellenwert haben. Weder das eine noch das andere ist ein Beiwerk, beides steht im Zentrum.“

Winzerin Kerstin Schüller vom Weingut Schüller in Pillersdorf: „Kultur bei Winzerinnen und Winzern ist ein tolles Format, wo wir in Niederösterreich herzeigen, was wir können: Unsere Künstler verbunden mit ausgezeichneten Weinen und einzigartigen Veranstaltungsstätten! Ganz Niederösterreich im Zeichen von Kunst und Wein! Wir als Winzer genießen die Veranstaltung immer sehr, weil herausragende Künstler so hautnah zu erleben ist auch für uns etwas Besonderes!“

Winzer Maximilian Brustbauer Weinhauer Brustbauer in Oberloiben: „Anders als beim Wein entsteht die Kultur erst, wenn das Bestehende durch das Fremde, das Unbekannte befruchtet wird. Wir Menschen brauchen aber von beiden den Fruchtgenuss.“

Die Tickets sind direkt bei den teilnehmenden Weingütern erhältlich.