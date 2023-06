× So schön ist Oberösterreich

Wer in Oberösterreich urlaubt, kann in jedem Viertel Besonderes erleben. Tauchen Sie ein in eine Urlaubswelt voller Möglichkeiten.

In Oberösterreich findet sich eine Urlaubsvielfalt der Superlative: Majestätische Berge, bezauberndes Hügel- und Granitland, smaragdgrüne Seen und Flüsse, sattgrüne Wälder, barocke Bauwerke und eine einzigartige Kulinarik begeistern die Gäste.

Oberösterreich ist ein Bundesland der Vielfalt

Zur Wahl stehen hier die Berge und Seen des Salzkammerguts im Süden. Die Regionen im Südosten rund um Pyhrn-Priel und den Nationalpark Kalkalpen mit seinen waldreichen Gebirgsstücken. Das Tal der Donau, das das Bundesland von West nach Ost durchzieht mit der Landeshauptstadt Linz dazwischen. Aber auch die Hügelwelten des Mühlviertels sind ein Top-Urlaubsziel mit großartigen Aktiv-Möglichkeiten in der Natur. Nachstehend traumhafte Urlaubsregionen im Land.

© Oberösterreich Tourismus ×

Mühlviertel

Urlaub mit Weitblick genießt man im Mühlviertel - eine perfekte Region, um leere Batterien wieder aufzuladen. Das geht in der Natur ebenso wie in den zahlreichen, traumhaften Spa-Oasen. Zu jeder Jahreszeit findet man in der schönen Region Regeneration und traumhafte Rückzugsmöglichkeiten. Im Mühlviertel entspannt man beim Wandern, Biken oder Reiten. Und eine ganz besonders effektive Entschleunigung verspricht das Mühlviertler Waldluftbaden.

© Susanne Einzenberger ×

Man taucht ein in die heilsame Atmosphäre des Mühlviertler Waldes, stärkt Abwehrkräfte, entlastet Kreislauf und Nerven und erlebt herrliche Kraftplätze, an denen man frische Energie tanken kann und bis ins Innerste entschleunigt.

© Moritz Ablinger ×

Apropos entschleunigen: Hoch zu Ross erlebt man die weite Landschaft von ihrer beschaulichsten Seite. Im Pferdereich Mühlviertler Alm lockt ein 700 Kilometer bestens beschildertes Reitwegenetz, 54 spezialisierte Wanderreitbetriebe und schöne Reiterherbergen.

© Tom Son ×

Zwischen Donau, Waldviertel und tschechischer Grenze genießt man bezaubernde Ausblicke im sanften Schritt, ruhigen Trab oder gestreckten Galopp. Tipp: Auf einer eigenen Reitroute kann man am 110 Kilometer langen Johannesritt 12 Johannesweg-Stationen "erreiten".

pferdereich.at

Pyhrn-Priel

Die Urlaubsregion Pyhrn-Priel liegt leicht versteckt am Rande des Nationalpark Kalkalpen. Diesem Umstand verdankt die Region viel ursprüngliche Natur und Ruhe. Rund um die Orte Hinterstoder, Spital am Pyhrn, Windischgarsten, Vorderstoder, Edlbach, Klaus/Steyrling/Kniewas, Rosenau am Hengstpaß, Roßleithen, St. Pankraz darf man sich auf herrliche Natur und erlebnisreiche Outdoor-Möglichkeiten freuen. So besticht die "Perle der Alpen" Hinterstoder durch ihr authentisches Ortsbild umgeben von der beeindruckenden Kulisse des Toten Gebirges.

© Sonja Schäfer ×

Hinterstoder gilt als Erholungs- und Freizeitparadies. Viele Wanderwege und Naturschönheiten wie die Polsterlucke, der Strumboding-Wasserfall oder der Schiederweiher sprechen für sich. Letzterer ging übrigens 2018 aus der ORF2-Liveshow "9 Plätze -9 Schätze" als Sieger hervor. Was Einheimische und Besucher aus aller Welt längst wissen, ist somit offiziell: Der zwischen 1897 und 1902 von k.u.k. Hofbaumeister Johann Schieder errichtete Stausee am Dorfende von Hinterstoder ist nicht nur Kraftort und beliebtes Ausflugsziel, sondern auch Österreichs schönster Platz.

Die in Oberösterreichs Alpiner Mitte gelegene Urlaubsregion Pyhrn-Priel lässt freilich auch das Herz jedes Radfahrers höher schlagen. Hier findet sich ein 1.100 km langes Radwegenetz für jedes Können und jeden Gusto. Die Traunviertel-Tour führt beispielsweise von Steyr bis ins Alpenvorland und wieder zurück. Zwei Nationalparks (Kalkalpen & Gesäuse), zwei Bundesländer (Oberösterreich &Steiermark) sowie anspruchsvolle 470 km Länge und 13.450 Höhenmeter bietet die Trans Nationalpark, die auf keiner Mountainbiker-Bucketlist fehlen darf.

© Getty Images ×

Innviertel

Das Innviertel, der westlichste Teil von Oberösterreich, ist eine Naturregion mit Kultur und Genuss. Und lockt mit traumhaften Radwegen, einer großartigen Bewegungsarena und beeindruckender Natur. Aktiv entspannt man hier in der Bierregion Innviertel zwischen den Städten Salzburg und Passau. Der Landstrich vereint nicht nur die Naturjuwele Kobernaußerwald und Europareservat Unterer Inn, sondern umfasst ein umfangreiches Netz an Lauf- und Nordic-Walking-Strecken, den "Bewegungsarenen", sowie zahl reiche Radwege. Überhaupt hat das Innviertel eine Vielzahl an "Energietankstellen" zum Aufladen der persönlichen Akkus: sanfte Hügel, Wälder und Wiesen, klare Flüsse und Seen, gut ausgebaute Rad- und Wanderwege, stille Klöster, gesellige Menschen, Kunst und Kultur vom Feinsten sowie Hochgenüsse aus Küche und Keller.

Apropos Keller: Im Innviertel hat man sich auf das Brauen feinster Bierspezialitäten spezialisiert. In Summe produzieren zehn Innviertler Brauereien mehr als 80 verschiedene Biersorten, darunter viele Spezialbiere mit unverkennbarem Geschmack.

Salzkammergut

Seen und Berge, malerische Orte und charmante Städte - wussten Sie, dass Oberösterreich mit 72 Prozent den größten Anteil am Salzkammergut, dem inoffiziellen "10. Bundesland" innehält? Berühmte Postkartenmotive wie Hallstatt, St. Wolfgang oder Bad Ischl inklusive.

© Getty Images ×

Nicht zu vergessen auf den Wächter des Salzkammergutes - den Traunstein mit dem tiefsten See Österreichs zu Füßen, den Traunsee.

© Getty Images ×

Legendär schön ist der Blick über den See auf das Seeschloss Ort. Dort am Ostufer liegt auch der Grünberg. Auf den eigentlichen Gmundner Hausberg führt eine Seilbahn. Ein herrliches Ausflugsziel für Familien mit Sommerrodelbahn und dem Baumwipfelpfad mit atemberaubenden Aussichten.

Apropos Keramik: Wussten Sie, dass die Gmundner Keramik so alt ist wie Amerika? Seit 1492 besteht die Keramikmanufaktur, von der es heißt, dass in jedem Haushalt Österreichs zumindest ein Stück ihres Geschirrs steht.