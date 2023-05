× Kärntner Seen

Genussvollen Seenurlaub in Kärnten. Badevergnügen ist hier vom Brennsee bis zum Wörthersee garantiert.

Rund 200 Seen gibt es in Kärnten. Kein Bundesland hat mehr davon! Da lockt zum Beispiel der türkis-blaue Wörthersee mit seinen nächtlichen Strandpartys oder der Millstätter See, mit seinen romantischen Buchten und idyllischen Badeplätzen. Und last, but not least der Brennsee - ein echter Geheimtipp für sportliche Familien.

Brennsee

Baden inmitten eines Wanderparadieses: Der idyllische Brennsee, auch Feldsee genannt, liegt malerisch eingebettet inmitten der Kärntner Nockberge zwischen Wöllanernock und Mirnock und gilt aufgrund des milden Klimas und der hohen Wasserqualität als Paradies für Familien. Diese schätzen zudem die Überschaubarkeit des Gewässers. Fünf öffentliche Strandbäder, eine Surf-und Segelschule sowie ein Bootsverleih bieten ein breites Angebot an Wassersportmöglichkeiten. Beim Surfen, Segeln, Kajak oder Stand-up-Paddling kann man das Wasser von seiner schönsten Seite erleben. Ein echter Geheimtipp für sportliche Familien ist das Sportdorf Feld am See nahe Bad Kleinkirchheim, zwischen dem Brennsee und dem Afritzer See. Ob Badegast oder Wanderurlauber, Bike-oder Wassersportler -im Bilderbuchdorf können mehr als zehn Sportarten ausgeübt werden. Auf Bikefans warten 1.000 km geprüfte Bikewege aller Schwierigkeitsgrade. Und im Alpen Wildpark erwarten die Besucher 30 verschiedene Wild-und Haustierrassen, ein Streichelzoo, vier Museen, ein Kinderspielplatz und ein Buschenschank. Einem paradiesischen Urlaub steht nichts mehr im Weg.

Wörthersee

In der Hügellandschaft des Dreiländerecks Österreich, Italien, Slowenien wartet einer der beliebtesten Seen Österreichs auf erholungssuchende Sommerfrischler. Mit seinen bis zu 26 °C und zahlreichen Sonnenstunden ist der Wörthersee zudem als Wassersport-Eldorado bekannt: Segeln, Surfen, Wasserski, Wakeboard und Bananaboot. Zum entspannten Planschen locken rund um den weitläufigen See zahlreiche Strandbäder.

Auch die malerischen und legendären Ortschaften -Pörtschach, Velden, Maria Wörth -, welche sich an den karibisch anmutenden, türkisblauen Badesee schmiegen, könnten abwechslungsreicher nicht sein. Und den schönsten Blick auf den See genießt man vom Pyramidenkogel.

Faaker See

Aufgrund seiner Wärme ist der Faaker See besonders bei Familien mit Kindern beliebt. Die meisten Strandbäder punkten zudem mit kinderfreundlichen, flachen Seeufern plus Wasserrutsche. Einen Tag abseits des Sees verbringt man mit Kindern am besten am Affenberg Landskron, wo rund 180 Japan-Makaken in freier Natur leben.

Millstätter See

Ein Kärntner Juwel ist auch der Millstätter See, der alles hat, was einen Urlaub am See ausmachen sollte. Wunderschön ist beispielsweise der klassische Sommerfrischeort Millstatt am See, der das Herzstück dieser verträumten Region bildet. Dessen Gründerzeit-Villen prägen noch heute das Ortsbild. Erleben Sie die majestätische Ruhe beim Schwimmen im Frühnebel oder entdecken Sie mit dem Ruderboot die verschwiegenen Plätzchen des Südufers. Die 11 Strandbäder rund um den See locken Groß und Klein mit meist flach abfallenden Sandstränden und jeder Menge Freizeitspaß. Ganz im Sinne der klassischen "Sommerfrische" sind die neuen Slow Trails am Millstätter See maximal zehn Kilometer lang und überwinden nicht mehr als 300 Höhenmeter.

Weissensee

Hier erwartet Sie Urlaub in unberührtem Grün. Kein Zufall also, dass der reinste und höchstgelegene Badesee der Alpen (930 Meter) auch "Spielplatz der Natur" genannt wird. Die prächtige Bergwelt rund um den Weissensee lädt zum Wandern und aktiven Erholen ein, während das angenehme und wohltuend kühle Alpenwasser des Sees zum Sprung ins kühle Nass animiert. Die Region rund um den Weissensee ist zudem ein Eldorado für Mountainbiker.

Ossiacher See

Verträumte Rückzugsmöglichkeiten, naturbelassene Ufer und eine traumhafte Bergkulisse erwarten Sie am glasklaren Ossiacher See. Kleine Seeabenteurer sowie entspannungssuchende Sommerfrischler finden hier das perfekte Urlaubsprogramm. Während auf der einen Seite des Sees sämtliche Wassersportstationen mit actionreichem Water-Fun inkl. Wakeboard und Co. locken, besticht die andere Seite mit herrlicher Ruhe und ausgesuchten Kulturangeboten.

Turracher See

An der Landesgrenze zwischen Kärnten und der Steiermark liegt der Turracher See auf 1.763 m Höhe und sorgt mit seinen sommerlichen Höchsttemperaturen von 18 °C für erfrischende Abkühlung bei Urlaubern. Wanderlust kommt im vielseitigen Wandergebiet rund um den Turracher See auf. Besonders reizvoll ist eine Tour zum nahegelegenen Turracher Schwarzsee mit seinem Moorboden und dem Turracher Grünsee.