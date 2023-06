Wien ist die lebenswerteste Stadt der Welt

Das renommierte Nachrichten-Magazin ''Monocle'' kürt Wien in der ''Monocle's Quality of Life Survey'' 2023 zur lebenswertesten Stadt der Welt.

Wien ist laut eines Rankings des britischen Nachrichten-Magazin "Monocle" die lebenswerteste Stadt der Welt 2023. Die Bundeshauptstadt liegt damit erstmals auf dem Siegerplatz des Städte-Rankings und löst Kopenhagen, die letztjährige Gewinnerstadt, ab. Kopenhagen und München belegen 2023 den zweiten und dritten Platz. Seit 16 Jahren ist keine nordamerikanische Stadt unter den Top 20. Im Vorjahr lag Wien im "Monocle"-Ranking noch auf Platz 7.

Monocle bewertet in der "Monocle's Quality of Life Survey" 2023 unterschiedliche und teils neue Faktoren: Sicherheit sowie das allgemeine Sicherheitsgefühl und Vertrauen in die Polizei. Aber auch die Auswirkungen der Inflation auf das Leben in der Stadt werden beurteilt, die jährlichen Mietsteigerungen und die Kinderarmutsrate sind ebenfalls relevante Kriterien.

Wiens Spitzenpositionen in internationalen Rankings