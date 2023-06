Explosion bei Uni-Experiment – zwei Schwerverletzte

Am Dienstag wurden zwei Männer bei einer Explosion im Parkhaus am Gelände der Energie Steiermark schwer verletzt. Die beiden führten ein Forschungsprojekt der TU Graz durch.

Graz. Am Dienstag kurz nach 17.30 Uhr ging bei den Einsatzkräften der Notruf über eine Explosion im Parkhaus am Gelände der Energie Steiermark ein. Aus bislang unbekannten Gründen kam es bei einem dort laufenden Forschungsprojekt der TU Graz zu einer Explosion eines sogenannten Massenschwungrades. Mehrere Polizeistreifen konnten nach deren Eintreffen am Unfallort zwei schwerverletzte Mitarbeiter des Forschungsprojektes am Boden liegend finden, wie die Polizei berichtet.

Beide wurden nach einer medizinischen Erstversorgung durch einen Polizeisanitäter von der Rettung in das LKH Graz gebracht.

Die genaue Unfallursache sowie der Unfallhergang sind Gegenstand von weiteren Ermittlungen.