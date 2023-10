Wanderlust im Wiener Herbst

Wander-Klassiker im Wienerwald.The best hikes in Vienna's surroundings.

TOUR 1:

Von Nussdorf auf den Kahlenberg

Rundtour vom Bahnhof Nussdorf. Die Donaupromenade entlang zum idyllischen Kahlenbergerdorf mit seinen versteckten Buschenschenken. Über den steilen Nasenweg werden jetzt rund 250 Höhenmeter bis zur Burg am Leopoldsberg überwunden. Über die Josefinenhütte zum Kahlenberg. Nun die Kahlenbergerstraße entlang in Serpentinen absteigen. Auf dem Weg liegt der kleinste Friedhof Wiens. Weiter in die Weinberge und über den Eichelhofweg mit seinen zahlreichen Buschenschenken zum Ausgangspunkt. 9,5 km.

Along the Grapes: From the Danube to Kahlenberg

Circular tour from Nussdorf station, along the Danube promenade to idyllic Kahlenbergerdorf with its hidden wine taverns. Ascend to the castle on the Leopoldsberg via the steep Nasenweg trail. Descend via the Josefinenhütte to the Kahlenberg and follow Kahlenbergerstraße. On the way is the smallest cemetery in Vienna. Continue into the vineyards and along the Eichelhofweg with its numerous wine taverns to the starting point. 9.5 km.

TOUR 2:

Abenteuer im Lainzer Tiergarten

Vom Lainzer Tor (Bus 56B) führt der Weg zunächst zur für Kaiserin Sisi erbauten Hermesvilla, Auf dem Weg zum Rohrhaus geht die Parklandschaft in den Wald über. Jenseits des Zaunes streifen Wild und Wildschweine frei durch den Wald. Bei einer Begegnung mit Letzteren ist angeraten, Abstand zu halten. Weiter geht es zum Wiener Blick. Hier erinnert ein Gedenkstein an den Besuch des Kaisers von Japan. Weiter zum Nikolaitor, das unterhalb einer mittelalterlichen Kapelle liegt. Von hier aus ist der Bahnhof Hütteldorf nicht mehr weit. 7,5 km.

Lainzer Zoo: Wild Boars and Emperors

From Lainz Gate (bus 56B) the path first leads to Hermes Villa built for Empress Sisi. On the way to Rohrhaus, the park landscape merges into the forest. Beyond the fence, game and wild boars roam freely through the forest. In case of an encounter with a boar, keep your distance! Continue on to Wiener Blick, a vantage point. A stone commemorates the Japanese empe­ror. Head on to Nikolai Gate and the nearby medieval chapel. From here Hütteldorf station is not far away. 7.5 km.