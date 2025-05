× Sommer im Zillertal: Tipps für tolle Bergferien in Tirol

Das Zillertal ist eine Abenteuer-Arena für Sportler und Naturliebhaber. 40 Kilometer lang erstreckt sich das mächtige Seitental des Inntals über Fügen, Zell am Ziller und Mayrhofen bis zum Schlegeis-Stausee und Hintertuxer Gletscher.

Das traumhafte Tiroler Zillertal hält nicht nur im Winter vielfältige Aktivitäten für Urlauber bereit. Auch im Frühling und Sommer kann man hier die Berge in vollen Zügen genießen. Vom Wandern über Biken bis hin zum Wasserspaß in den Freischwimmbädern – im Zillertal mit den Regionen Fügen-Kaltenbach, Zell-Gerlos, Mayrhofen-Hippach und Tux-Finkenberg sind den Aktivitäten und dem Genuss kaum Grenzen gesetzt bei 1.400 km Wanderwegen, 1.385 km Bikerouten und 150 bewirtschafteten Hütten.

Wander-Eldorado

Zwischen 500 und 3.500 Metern bietet das Zillertal nachhaltige Bergerlebnisse für die ganze Familie. Von leichten Wanderungen auf dem breiten Talboden oder durch die wildromantischen Seitentäler bis hin zu anspruchsvollen Touren auf die höchsten Gipfel bietet das Zillertal eine große Auswahl an Exkursionen auf über 1.400 Kilometern Wegenetz. Wanderrouten aller Schwierigkeitsgrade, 30 Erlebniswege und Naturpfade für Klein und Groß, Musikwanderungen, anspruchsvolle Themenwege und Weitwanderwege machen das vielseitig erlebbare Zillertal aus. Eine der schönsten Arten, das Zillertal kennenzulernen, ist auf einer der vielen Weitwanderrouten.

Der Klassiker im Zillertal ist der Berliner Höhenweg. Auf über 70 Kilometern geht es über blühende Almlandschaften, vorbei an plätschernden Bächen und tosenden Wasserfällen, schroffen Felsen sowie einsamen Gipfeln.

Traumhaft ist auch der Wanderweg zum Filzenkogel, der einen leichten Gipfelsieg mit atemberaubenden Ausblicken bietet. Und am Hintertuxer Gletscher wartet ein ganz besonderes Highlight auf große und kleine Wanderfreunde. In Luis‘ Kugelsafari gibt es zwei spannende Kugelbahnen und einen riesigen Kugelbahnturm zu entdecken. Auch die Gletscherflohsafari – der spannende Abenteuerparcours im Wandergebiet Sommerbergalm – ist eine Attraktion. Hier lassen Holzkugelbahnen Kinderherzen höherschlagen.

Ein kinderwagentauglicher Hit für die ganze Familie ist der Hubertus Wildtierpfad auf 1.800 Metern Seehöhe im Wandergebiet Hochzillertal. An 12 Stationen lernen die Kleinsten die Welt der Murmeltiere kennen.

Und last but not least kann der Hochgebirgs-Naturpark Zillertaler Alpen mit 422 km² unberührter Landschaft täglich bei bis zu drei verschiedenen geführten Themenwanderungen mit den Guides des Naturparks entdeckt werden. Bewusst wandern in diesem geschützten Gebiet, den Blick in der beeindruckenden, alpinen Landschaft schweifen lassen und die frische Luft tief einatmen – manchmal braucht es nur diese einfachen Zutaten um dem Alltag zu entfliehen und neue Energie zu tanken.

Bike-Arena

Auf rund 1.385 Kilometer Bike-Strecken kann man die beeindruckende Bergwelt auf zwei Rädern erkunden. Auf den erlebnisreichen Waldradwegen und Singletrails ist der Spaßfaktor garantiert. Und die unvergleichliche Landschaft mit dem breiten Talboden, den satt-grünen Almlandschaften sowie dem imposanten Panorama mit zahlreichen Dreitausendern bietet die besten Voraussetzungen für traumhafte Entdeckungstouren. Im Zillertal findet jeder seine Traumstrecken: von Familientouren am Talboden entlang des Flusses Ziller über breite Almwege bis hin zu spektakulären Trails mit anspruchsvollen Höhendifferenzen.

Übrigens: Für ambitionierte Mountainbiker sind die schmalen Singletrails im Zillertal ein Hit. Top: Die Isskogel Trails in Gerlos. Inmitten des einzigartigen Bergpanoramas liegen die packenden Trails in verschiedenen Schwierigkeitsstufen, die sehr harmonisch direkt in das Gelände integriert wurden.

Familien-Hits

Familien genießen im Erlebnisparadies auf dem Familienberg Spieljoch in Fügen den Zillertaler Bergsommer. Im Wasserspielpark können sich große und kleine Naturforscher ins kühle Nass stürzen. Im Wasser planschen kann man auch am Genießerberg Ahorn: Auf dem idyllischen Ahornplateau führt ein Genießerrundweg zum malerischen Ahornsee. Dort können Groß und Klein die Seele und Füße im Wasser baumeln lassen. Übrigens mit einem Highlight: die Greifvögel der Adlerbühne Ahorn.

Auch sechs Freischwimmbäder garantieren Abkühlung an heißen Sommernachmittagen (u. a. locken diese mit actionreichen Rutscherlebnissen und Strömungskanälen). Und Fun &Action im Wasser ist schließlich auch in der Familien-Erlebnistherme Zillertal in Fügen garantiert. Kids lieben das Kinderbecken, den Kinderspielbereich mit aufregendem Spielraum oder den Erlebnisbereich mit Kletternetz, Erlebnisrutsche, u.v.m.