× Sonnenskilauf im Zillertal: Die schönsten Regionen entdecken

Die Höhenlage der Zillertaler Skigebiete spielt eine maßgebliche Rolle für das perfekte Sonnenskifahren. Angezuckerte Gipfel und ein strahlend blauer Himmel laden bis weit ins Frühjahr zum herrlichen Pistenvergnügen ein.

Perfekt präparierte Pisten und unzählige Freeride-Möglichkeiten locken in die Skigebiete des Zillertals. Vom Familienskigebiet Spieljoch über Hochfügen, Hochzillertal und die Zillertal Arena bis hin zu Mountopolis mit den beiden Skigebieten Ahorn und Penken, kommen im Zillertal alle Skifans auf ihre Kosten. Elegante Schwünge in den Schnee ziehen ist auch auf den Pisten der Finkenberger Almbahnen oder den Eggalm Bahnen in Tux möglich. Am hinteren Ende des Tals warten 365 Tage Spaß im Schnee, das gibt’s in Österreich nur am Hintertuxer Gletscher.

Sonniges Genussreich

Besonders bei warmen Temperaturen im Frühjahr wird das Skifahren im Zillertal zum Genuss. Über 80 Hütten in den Skigebieten laden zu einem Einkehrschwung auf die Sonnenterrassen und zu regionalen Köstlichkeiten ein. Dabei sind dem kulinarischen Hochgenuss kaum Grenzen gesetzt, denn im Zillertal gibt es neben urigen Berghütten und traditionellen Bergrestaurants auch zeitgenössische Kulinarik der Spitzengastronomie direkt in den Skigebieten.Im Zillertal laden vier Regionen und ein Naturpark laden ein, den Sonnenskilauf in all seinen Facetten zu genießen. Nachstehend die Regionen im Überblick und alle News dieser Saison..

Fügen-Kaltenbach

Am Eingang des Zillertals liegt die „Erste Ferienregion im Zillertal“ Fügen-Kaltenbach mit seinen 12 idyllischen Dörfern von Strass bis Aschau. Dort, wo das Tal am breitesten und die Orte mit den meisten Sonnenstunden liegen, findet man unzählige Möglichkeiten. Traumhafte Hänge bis auf 2.500 Meter Höhe locken hier zum Skifahren. Und auch für Langläufer ist die Region ein Hit: Hier finden sich 53 Kilometer bestens präparierte Loipen mit Skating-Spuren und klassischen Spuren. Und nach einer sportlichen Langlaufrunde lädt die Erlebnistherme Zillertal mit Solebecken zum Relaxen ein.

Zell-Gerlos

„Alles tun können, nichts tun müssen“ – dieses Urlaubsmotto wird in Zell-Gerlos mit der Zillertal-Arena, dem größten zusammenhängenden Skigebiet im Zillertal und im Salzburger Pinzgau, großgeschrieben. Im Winter finden Ski-und Snowboardfahrer auf den 147 Abfahrtskilometern ein breites Angebot für alle Könnerstufen. Und Gerlos ist ein meist bis ins Frühjahr tief verschneiter Ort, von dem aus man direkt in das größte Skigebiet des Zillertals einsteigen kann.

Mayrhofen-Hippach

In der Ferienregion Mayrhofen-Hippach lassen der Genießer berg Ahorn und der Actionberg Penken keine Wünsche offen – von der sanften Abfahrt für Kinder, Familien und Anfänger bis hin zur Harakiri, der steilsten Piste Österreichs, ist für jeden Geschmack etwas dabei. Aber auch abseits der Pisten gibt’s hier viele Möglichkeiten, von präparierten Langlaufloipen über Rodelbahnen bis zum Eislaufplatz.

Traumhafte Wanderwege führen Genießer in die romantischen Wälder der Umgebung, und nach all den Aktivitäten in wunderschöner Natur kann man im Erlebnisschwimmbad Mayrhofen in schönem Ambiente entspannen. Wer mit den Kids hierherkommt, ist am Actionberg Penken goldrichtig, denn dieser bietet den kleinen Gästen neben den Kinderländern ein wirklich abwechslungsreiches Angebot an blauen Pisten. Hier begleitet Maskottchen Karl Kraxler die Kids bei der lustigen Abfahrt auf der Piste 25. Auch im Kinderland Horberg ist Spaß angesagt. Dort wartet ein 69 Meter langer Zauberteppich auf kleine Abenteurer. Wer sich nicht auf Skiern vergnügen will, für den stehen Rodeln und Plastikteller für die Rutschpartie bereit.

Tux Finkenberg

Durch die optimale Höhenlage von 850 bis 3.250 Metern ist in der Region Tux-Finkenberg 100 % Schneesicherheit bis Mai garantiert. Das Familienangebot auf der Piste reicht von Finkenberg über den Rastkogel und die Eggalm bis nach Hintertux und umfasst nicht nur Funslopes und Kidsslopes. Das vielfältige Skigebiet bietet wirklich jedem etwas. Insider empfehlen übrigens die Gletscherrunde – vom Penkenjoch-Finkenberg über das Skigebiet Rastkogel zur Eggalm bis hin zum Hintertuxer Gletscher mit 15.000 Höhenmetern und 60 Abfahrtskilometern an einem Tag!