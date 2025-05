× Natur, Kultur und Kulinarik im Innviertel

Das Innviertel, der westlichste Teil Oberösterreichs, ist eine Naturregion mit Kultur und Genuss. Und lockt im Frühling und Sommer mit traumhaften Radwegen, einer großartigen Bewegungsarena und einer wunderschönen Natur.

Das Innviertel ist eine Randerscheinung, freilich nur im geografischen Sinn. Im Dreieck zwischen Donau, Inn und Salzach gelegen, markiert es den westlichsten Zipfel von Oberösterreich. Mehr als eine „Randbemerkung“ wert, sind die vielen touristischen Angebote, die jährlich zum „Urlaub in Echtzeit“ verleiten….

Bewegungs-Arena Innviertel

So wartet auf Aktive beispielsweise die Bewegungs-Arena Innviertel: Rund 1.000 Kilometer auf 131 beschilderten Routen in 30 Gemeinden zwischen Inn und Kobernaußerwald. Diese Routen, laden zum Laufen, Wandern, Nordic Walken und Spazieren ein – einen besonderen Rastplatz bieten die Relaxliegen an ausgewählten Standorten, um die sanft hügelige Landschaft in Ruhe zu genießen. Der Weg ist das Ziel – und wer das Ziel so entspannt definiert, der entdeckt auch eine ganze Menge entlang der Route und tut damit nicht nur dem Körper, sondern auch Geist und Seele Gutes. Ob Schautafeln und Lehrpfade, Hofläden und Direktvermarktende, Kneipp-, Sport- und Einkehrmöglichkeiten, Wallfahrtskirchen und Klostergärten: Welchen Weg man auch immer wählt – eine reizvolle Landschaft sowie wunderbare Erlebnisse sind in der Bewegungs-Arena Innviertel auf jeden Fall sicher.

Für den Gesamtüberblick sorgt die kostenlose Wanderkarte, erhältlich in den Tourismusbüros S´INNVIERTEL in Geinberg und Ried, auch online bestellbar unter:

www.innviertel-tourismus.at

Europareservat Unterer Inn

Naturfans schwärmen von der einzigartigen, an vielen Stellen noch völlig unberührten Voralpenlandschaft mit sanften Hügeln sowie Wiesen und Feldern, die bis zum Horizont zu reichen scheinen. Und natürlich auch vom Europareservat Unterer Inn, einem rund 5.000 Hektar großen Wasser- und Vogelparadies, das über 300, teilweise selten gewordene Vogelarten beheimatet. Außerdem wäre da noch der Kobernaußerwald, der zu den größten zusammenhängenden Waldgebieten Mitteleuropas gehört und sich wie ein grünes Band durch die Urlaubsregion S’INNVIERTEL zieht.

© Getty Images ×

Radfahren

Zügig vorankommen und dabei zugleich wunderbar abschalten? Viel entdecken und die Natur hautnah erleben? Radfahren bietet all das! Biken im Innviertel ist auf vielen verschiedenen Routen möglich. Als erstes denkt man vermutlich an den Innradweg, der von Maloja, dem Ursprung des Flusses in der Schweiz, bis nach Passau führt – ein Erlebnis für alle Weitradlerinnen und Weitradler, vor allem in der sattgrünen Kulisse des Europareservats Unterer Inn mit seiner Tier- und Pflanzenvielfalt. Doch keine Sorge, es muss nicht gleich die Strecke Maloja-Innauen-Passau sein. Auch die kürzeren Radtouren direkt in der Region haben einiges zu bieten.

Geschichtsträchtig ist beispielsweise der Römerradweg, der sich in seiner Gesamtlänge von Passau über den Attersee nach Enns erstreckt. 242 Kilometer sind es, davon führen einige mitten durch das Innviertel. Es ist eine gemächliche Tour mit nur geringen Höhenunterschieden. So kann man sich ganz entspannt die vielen spannenden Zeugnisse der einstigen römischen Besiedelung ansehen, sein Wissen mittels der Infotafeln entlang des Weges vertiefen und die jahrtausendealte Geschichte in Gedanken lebendig werden lassen.

Kulturelle Highlights

Kulturinteressierte kommen vor allem wegen der vielen Schlösser, Burgen und Klöster, in denen sich so mancher Kunstschatz – und mitunter sogar ein Bett für die Nacht verbirgt.

Darüber hinaus ist die Urlaubsregion S’INNVIERTEL aber auch Bühne für zahllose Brauchtumsveranstaltungen, bedeutende Messen und das größte Blasmusikfestival der Welt.

© Getty Images ×

Region für Feinschmecker

Hochgenuss versprechen aber auch die vielen Angebote für Feinspitze. Gut Essen und Trinken hat in der Urlaubsregion S’INNVIERTEL nämlich Tradition. Davon zeugen u. a. auch die vier Haubenrestaurants im Innviertel: das Geinberg5, die Kammer5, der Wirt z’Kraxenberg und das genussWerk.

Zu den regionalen Spezialitäten gehören Bratl in der Rein, ein deftiger Klassiker, der über die Viertelgrenzen hinaus Kultstatus genießt; ein saftiger Schweinsbraten, gebettet auf knusprigen Erdäpfeln und begleitet von Semmelknödeln und Stöcklkraut. Oder kleine Knödel, nicht größer als Tischtennisbälle, die es faustdick unter ihrer blütenweißen Hülle haben: Gefüllt mit Grammeln, Brät oder dem legendären Innviertler Surspeck sind sie zwar keine Leichtgewichte, aber jede Sünde wert.

Selbst die Nachspeisen haben es in sich: Gebackene Mäuse, Hasenöhrl und Affen etwa, in reichlich Fett herausgebackene Teigstücke, die auch Vegetariern schmecken. Dazu passen die erstklassigen Biere der lokalen Privatbrauereien, von denen sich neun zur Bierregion Innviertel zusammengeschlossen haben.

Karibik des Innviertels

Perfekte Bedingungen für einen Wellnessurlaub finden sich im idyllischen Geinberg. Warmes Thermalwasser, karibisches Flair und 4.500 m² Ruhebereiche sorgen für die maximale Entspannung.