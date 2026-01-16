Abenteuer & Erholung für die ganze Familie

Wo Spaß für die Kleinen und Entspannung für die Großen zusammenfinden: Reiters Finest Family bietet allen, was sie suchen.

Mit den Kindern in die Therme? Das klingt für viele Eltern alles andere als erholsam. Die Kids wollen aufregende Abenteuer erleben, die neue Umgebung erkunden und suchen permanent nach Unterhaltung. Wie man trotzdem in der Sauna Stress abbauen, gemütlich mit einem Buch auf dem Liegestuhl relaxen oder in Ruhe eine Runde Golf spielen kann? Diesen Spagat meistert das Hotel Reiters Finest Family (https://finestfamilyhotel.at/) im burgenländischen Bad Tatzmannsdorf und verspricht eine „funtastische“ Familienzeit voller unvergesslicher Momente für Klein und Groß.

Spaß in Kasimirs Waterworld mit der langen Wasserrutsche, einer Kletterwand und dem warmen Pool, in dem man Stunden planschen kann. © MAXUMimages

Jedem das Seine

Das mehrfach ausgezeichnete Familienhotel im burgenländischen Wellness- und Gesundheitsort Bad Tatzmannsdorf – mit dem Auto rund eineinhalb Stunden von Wien entfernt – entpuppt sich als wahres Paradies für kleine Gäste. Eine riesige Indoor Fun Area mit Bällemeer und Softplayanlage oder eine Game Lounge mit Tischtennis, Wuzzler und Billard sorgen ebenso für Abwechslung wie ein großzügiger Outdoor-Bereich mit Spielplatz, abenteuerlichem Kletterpark und einer XXL-Kugelbahn. Badespaß wartet in Kasimirs Waterworld, benannt nach dem lustigen Maskottchen des Hotels. Hier gibt es ein warmes Babybecken, eine rasante Wasserrutsche und Familiensauna – alles, was das Kinderherz begehrt. Ein besonderes Highlight ist das coole Base Camp, in dem sich der Nachwuchs nach Lust und Laune auspowern kann. Sechsfach-Trampolin, Boulderhalle, Darts, Slackline und Basketballkörbe bieten Action für Mädchen und Buben ab acht Jahren. Dazu gibt es eine interaktive Valo Arena, in der die Spieler:innen in digitale Welten projiziert werden und bei witzigen Spielen schnelle Reaktion und Geschick beweisen können.

Damit Mama und Papa (oder Oma und Opa) mal eine Pause bekommen und in den Genuss der kinderfreien Zone – dem Yin-Yang-Spa mit Saunen, Dampfbädern und Thermalwasser – kommen, bietet das Familienhotel Babybetreuung ab sechs Monaten an. Kinder ab drei Jahren sind in Kasimirs Kids Club bestens aufgehoben. Dort warten professionelle Betreuer:innen und ein buntes Programm mit Basteln, Tierfütterung, Olympiade und Kinderdisco. Die größeren Kids treffen sich im Bulls Base Camp und vergnügen sich bei körperlichen Challenges oder kreativen Workshops.

Entspannung in der Panoramasauna. Hier haben nur Erwachsene Zutritt. © KIERBERGER & HAIDER

Ab nach draußen

Rund um das Familien-Wellness-Hotel erstreckt sich ein weitläufiger Außenbereich, der 125 autofreie Hektar umfasst. Das idyllische Gelände mit kinderwagentauglichen Gehwegen lädt zu ausgedehnten Spaziergängen ein – vorbei an friedlich grasenden Ponys, fröhlich gackernden Hühnern, Kühen, Schweinen, Schafen und Wasserbüffeln. Letztere inspirierten die Gastgeber Nikola und Karl Reiter zu Maskottchen Kasimir. Besonders stolz sind die beiden übrigens auf ihre Pferde: Sie betreiben das größte private Lipizzaner-Gestüt Europas, auf denen die Gäste auch reiten können. Natürlich angeleitet von erfahrenen Reitlehrerinnen und Reitlehrern.

© KIERBERGER & HAIDER

Wer sich lieber auf seinen eigenen Beinen über die grünen Wiesen bewegt, findet einen 27-Loch-Golfplatz, der perfekt für Anfänger und Familien geeignet ist. Biken, Nordic Walking und Tennis runden das abwechslungsreiche Angebot ab.

© Reiters Finest Family

Genussvoll urlauben

Wer so viel erlebt, hat auch großen Hunger. Zum All-Funclusive-Paket gehört auch eine erstklassige Verpflegung mit gesunden Köstlichkeiten und einer großen Auswahl an pflanzlichen Speisen von früh bis spät: Frühstück und Mittagessen gibt es vom Büffet, am Nachmittag werden Kuchen und Obst kredenzt. Der kulinarische Höhepunkt ist das mehrgängige Abendessen, mit dem Küchenchef Patrick Moser einen aufregenden Tag zu einem köstlichen Ende bringt.