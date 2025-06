"Vogue" kürt die besten Spas der Welt - zwei sind in Österreich!

Wellness auf Weltklasse-Niveau: Zwei österreichische Spas zählen zu den besten weltweit!

Wer sich nach tiefgreifender Erholung sehnt, findet sie selten so ganzheitlich wie in einem luxuriösen Spa. Im neuen globalen Spa-Guide der "Vogue" zählen gleich zwei Destinationen in Österreich zu den zehn besten weltweit: Mayrlife in Altaussee und der Lanserhof, dessen Ursprünge im Tiroler Lans liegen.

Die Auswahl basiert auf einem mehrstufigen Prozess, in dem über 100 sorgfältig kuratierte Wellness-Oasen rund um den Globus geprüft wurden. Aus dieser Longlist hat die "Vogue"-Redaktion nun jene zehn Spas herausgefiltert, die in puncto Qualität, Individualität und Tiefenwirkung besonders überzeugen.

Was alle ausgezeichneten Häuser verbindet, ist ihr kompromissloser Anspruch an Exzellenz – und zugleich ihre bemerkenswerte Unterschiedlichkeit. Bewertet wurden nicht nur luxuriöse Treatments und stilvolle Architektur, sondern auch die Einbettung in die Natur, kulturelle Authentizität, medizinische Kompetenz und ein ganzheitliches Verständnis von Gesundheit und Wohlbefinden. Das Spektrum der Top-Adressen reicht dementsprechend von traditionellen Onsen-Bädern in Japan bis zu modernsten medizinischen Rückzugsorten.

Mayrlife und Lanserhof zählen zu den besten Spas der Welt

Mit Mayrlife Altaussee und dem Lanserhof wurden gleich zwei Häuser mit österreichischen Wurzeln in die Weltspitze gewählt.

© Mayrlife ×

Das Mayrlife Altaussee liegt malerisch am gleichnamigen See im Salzkammergut und ist weit mehr als ein klassisches Spa – es ist ein medizinisch geführtes Gesundheitszentrum, das sich auf die renommierte Mayr-Kur spezialisiert. Hier wird der Darm zum Zentrum des Wohlbefindens erklärt: Maßgeschneiderte Ernährung, tägliche Bauchmassagen, gezielte Bewegung und Naturanwendungen sorgen für ein tiefgreifendes Reset von Körper und Geist. Das Spa umfasst unter anderem eine moderne Saunalandschaft, ein Hammam, eine Watsu-Therapie und sogar eine eigene Kryokammer. Stars, CEOs und gesundheitsbewusste Gäste aus aller Welt kommen hierher.

© Harisch Hotels ×

Auch Lanserhof, mit seinem Ursprung im Tiroler Lans, steht seit Jahrzehnten für medizinisch fundierte Regeneration. In "Vogue’s" Liste wird insbesondere der neueste Ableger auf Sylt hervorgehoben – doch das zugrunde liegende Konzept basiert auf dem österreichischen Original. Auch hier steht die Darmgesundheit im Fokus, unterstützt von modernster Diagnostik, individuellen Behandlungsplänen, hypoxischem Training und ganzheitlicher Betreuung. Wer je in Lans war, weiß: Diese Philosophie hat international Maßstäbe gesetzt – und nun auch den Sprung auf eine globale Top-Ten-Liste geschafft.

Die internationale Elite der Spas

Neben den beiden Aushängeschildern aus Österreich hat "Vogue" acht weitere Retreats aus aller Welt in ihre exklusive Auswahl aufgenommen. Dazu zählen etwa Amanemu in Japan, mit seinen heißen Onsen-Quellen inmitten unberührter Natur, und das Joali Being auf den Malediven, ein wissenschaftlich geführtes Wellness-Paradies mit Klangtherapie, Cryo-Kammern und Ayurveda. Ebenfalls mit dabei ist Forestis in Südtirol – mit alpiner Sauna, finnischer Tauchwanne und einem Design, das sich nahtlos in die Dolomitenlandschaft einfügt.

© Dior ×

In Frankreich besticht das neue Dior Spa Eden-Roc in Antibes mit luxuriösem Interieur und Treatments, die Elemente aus Haute Couture und Natur vereinen. Weitere herausragende Häuser sind unter anderem das traditionsreiche Golden Door in Kalifornien, die majestätischen Eynsham Baths in den englischen Cotswolds, das innovative Sha Mexico sowie das spirituell ausgerichtete Six Senses Vana in Indien.

Allen gemeinsam ist der Anspruch, Wellness nicht nur als kurzfristige Auszeit zu verstehen, sondern als ganzheitliche Erfahrung. Dabei setzen sie auf Naturverbundenheit, kulturelle Authentizität und höchste therapeutische Qualität.