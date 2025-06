Statt Neusiedlersee: Diese Seen rund um Wien sind noch echte Geheimtipps

Bei den sommerlichen Temperaturen gibt es nichts Besseres als einen Sprung ins kühle Nass. Doch wer überfüllte Liegewiesen und Parkplatzchaos meiden will, sollte diese Seen kennen: Rund um Wien verstecken sich idyllische Naturjuwele, die (noch) als echte Geheimtipps gelten.

Wenn die Badesaison startet, zieht es die Massen wieder an den Neusiedlersee, wo sich die Badetücher dicht an dicht aneinanderreihen. Doch wer diesen Sommer lieber entspannt ins kühle Nass hüpfen will, findet rund um Wien echte Bade-Geheimtipps, und das ganz ohne Menschenmengen! Wir stellen sechs Seen vor, die Sie auf keinen Fall verpassen sollten.

Wienerbergteich

Mitten im Süden Wiens liegt der Wienerbergteich, eingebettet in ein Naherholungsgebiet, das selbst viele Wiener:innen kaum kennen. Der Teich ist zwar klein, aber glasklar und umgeben von Schilf und Bäumen. Ob Sie nun nach der Arbeit schnell ins Wasser springen wollen oder einen entspannten Nachmittag mit Picknick verbringen möchten, dieser Ort bietet urbanes Sommerfeeling pur, aber ohne das Gedränge bekannter Bäder.

Badeteich Seeschlacht

Wer im Sommer auf der Suche nach einem Badetag mit lockerer Atmosphäre ist, sollte sich den Badeteich Seeschlacht in Langenzersdorf unbedingt merken. Nur rund 20 Minuten von Wien entfernt, erwartet Sie hier ein großzügig angelegter Badeteich mit gepflegten Liegewiesen, flachen Einstiegszonen, Beachvolleyballplatz und sogar einem Fußball- und Streetsoccerplatz. Rund um den Teich gibt es ausreichend Schattenplätze, eine große Liegefläche sowie sanitäre Anlagen und Imbissmöglichkeiten.

Badeteich Laxenburg

Der bekannte Schlosspark Laxenburg zieht viele Besucher:innen an, aber nur wenige kennen den nahegelegenen Badeteich Laxenburg. Klein, überschaubar und mit gepflegter Liegewiese ist er perfekt für Familien und nur 20 Autominuten von Wien entfernt. Wer nach dem Baden noch Lust auf Kultur hat, schlendert einfach zum Schloss.

Badeteich Gerasdorf

Nur wenige Kilometer außerhalb Wiens liegt der Badeteich Gerasdorf, ein Ort der Entspannung. Gerade am Morgen oder unter der Woche ist dieser Teich ein Traum für alle, die in Ruhe schwimmen, meditieren oder einfach dem Alltag entfliehen wollen. Die zahlreichen Bäume sorgen für ausreichend Schattenplätze und es gibt garantiert kein Gedränge um Liegeplätze.

Erlaufsee

Zugegeben, der Erlaufsee liegt schon etwas weiter entfernt, aber der Ausflug lohnt sich. Eingebettet zwischen den Bergen an der Grenze zwischen Niederösterreich und der Steiermark, bietet der See glasklares Wasser, angenehme Temperaturen und echte Alpenkulisse. Trotz seiner Lage auf knapp 800 Metern Seehöhe erwärmt sich der See im Sommer angenehm, bleibt aber immer erfrischend.

Ottensteiner See

Auch der Ottensteiner See liegt etwas weiter von Wien entfernt, doch die rund 90 Minuten Anfahrt lohnen sich allemal. Der Stausee punktet mit einer malerischen Landschaft und sauberem Wasser. Wer hierherkommt, sucht mehr als nur einen schnellen Sprung ins Wasser: Am Ottensteiner See können Sie Kanufahren, Stand-Up-Paddeln, wandern oder mit einem Buch an einer stillen Bucht entspannen. Auch Campingplätze und kleine Hütten bieten sich für ein Sommerwochenende mit Outdoor-Charme an.