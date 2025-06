Kroatien-Geheimtipps: An diesen Orten machen die Einheimischen Urlaub

Das Ferienhausportal HomeToGo hat analysiert, welche Orte bei Einheimischen besonders beliebt sind – abseits von Split, Dubrovnik oder Zadar. Herausgekommen ist eine Liste an stillen, fast vergessenen Perlen. Wir stellen fünf davon vor.

Kroatien zählt nicht ohne Grund zu den beliebtesten Urlaubszielen der Österreicherinnen und Österreicher. Sonne satt, türkisblaues Meer, köstliche Küche, charmante Altstädte und die Nähe zur Heimat machen das Land an der Adria zum absoluten Sehnsuchtsort im Sommer. Doch wer sich fernab der Touristenströme nach einem authentischen Kroatien-Erlebnis sehnt, sollte dorthin reisen, wo die Einheimischen selbst Urlaub machen.

Wir verraten fünf Geheimtipps abseits der Touristenpfade

Vukovar

Vukovar liegt direkt an der Grenze zu Serbien und zählt nicht gerade zu den klassischen Badezielen. Doch gerade deshalb lohnt sich ein Besuch. Die Stadt an der Donau war in den 1990ern Symbol des Kroatienkriegs. Heute erinnern Gedenkstätten, Mahnmale und historische Ruinen an die dramatische Vergangenheit.

Doch gleichzeitig lebt Vukovar wieder auf – mit liebevoll restaurierten Barockbauten, moderner Street-Art und einer überraschend lebendigen Kulturszene. Zu den Highlights zählen der markante Wasserturm, das barocke Schloss Eltz und die breite Donau, die sich hier wie ein stiller Spiegel durch die Landschaft zieht. Ideal für entspannte Spaziergänge, Kajaktouren oder einen Tag am Stadtstrand.

Ein Geheimtipp: ein Ausflug in die Weinhügel von Ilok. Dort wächst einer der besten Gewürztraminer des Landes – ideal zum Sonnenuntergang in einem kleinen Familienweingut.

Silba

Wer wirklich abschalten will, nimmt die Fähre nach Silba – eine kleine, autofreie Insel nordwestlich von Zadar. Keine Motoren, kein Lärm, keine Hektik, dafür Pinienduft, schmale Pfade, kristallklares Meer und das beruhigende Geräusch der Zikaden.

Silba ist wie gemacht für alle, die sich nach einem digitalen Detox sehnen. Die Strände sind klein, oft versteckt und genau das macht ihren Reiz aus. Tipp: Der Spaziergang zum „Liebesturm“ Toreta, von dem man einen einzigartigen Blick über die Insel hat.

Srima

Nur wenige Minuten vom bekannten Küstenort Vodice entfernt liegt Srima, ein verschlafenes Nest, das den Trubel der großen Ferienorte bewusst hinter sich lässt. Statt Hotelketten gibt’s hier kleine Pensionen und Ferienwohnungen, statt Partystränden ruhige Buchten mit glasklarem Wasser.

Ideal für Familien und alle, die Ruhe suchen: Der langgezogene Kiesstrand fällt sanft ins Meer ab, ein Paradies für Kinder. Wer Lust auf Bewegung hat, radelt gemütlich entlang der Küste bis ins historische Šibenik oder paddelt mit dem Kajak zu den vorgelagerten Inseln.

Kulinarischer Tipp: Ein Glas Žlahtina und gegrillter Fang des Tages in einer traditionellen Konoba – mit Blick aufs Meer, versteht sich.

Pirovac

Pirovac liegt gut versteckt in einer tief eingeschnittenen Bucht zwischen Šibenik und Zadar. Der kleine Ort mit seiner palmengesäumten Uferpromenade, alten Steinhäusern und entspannten Atmosphäre ist perfekt für alle, die dem Massentourismus entfliehen wollen.

Besonders lohnend: ein Besuch im nahegelegenen Naturpark Vransko Jezero, wo Vogelbeobachter:innen, Wandernde und Radfans auf ihre Kosten kommen. Auch die imposanten Krka-Wasserfälle sind schnell erreichbar.

Abends lockt ein Spaziergang durch die schmalen Gassen des Ortskerns oder ein kühles Glas Wein an der Promenade.

Hvar

Zugegeben: Die Stadt Hvar ist kein Geheimtipp mehr. Aber die gleichnamige Insel hat weit mehr zu bieten als Jachten, Bars und Nachtleben. Nur wenige Kilometer von der lebhaften Hauptstadt entfernt öffnen sich stille Buchten, duftende Lavendelfelder und einsame Wanderpfade ins hügelige Hinterland.

Die autofreie Altstadt bezaubert mit venezianischem Flair, das Fortica bietet spektakuläre Ausblicke über die Pakleni-Inseln. Wer gern aktiv ist, erkundet die zerklüftete Küste per Kajak oder radelt durch das lila-blühende Inselinnere.

Geheimtipp: ein Abendessen in einer traditionellen Konoba im Landesinneren.