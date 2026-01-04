Dating Sunday: Warum heute der beste Tag fürs Online-Dating ist

Singles aufgepasst: Heute, am 4. Jänner, ist Dating Sunday! Laut Tinder ist der erste Sonntag des Jahres der aktivste Tag für Online-Dating weltweit. Wer also auf der Suche nach der großen Liebe ist, hat heute definitiv die besten Chancen.

Hatten Sie bisher auf Dating-Apps nicht so viel Erfolg? Dann könnte heute Ihr Glückstag sein! Am ersten Sonntag des Jahres gehen die Swipe-Aktivitäten laut Tinder durch die Decke und bringen Datingapp.Nutzer:innen in Rekordtempo zusammen. Bereits 2025 wurde deutlich, dass der 1. Sonntag des Jahres im Vergleich zum Rest des Jahres zu den intensivsten und aufregendsten Tagen zählt.

Mehr Matches am Dating Sunday

© Getty Images

Mit fast 7 % mehr Matches und einer rekordverdächtigen Aktivität auf Tinder ist der 4. Jänner 2026 der Tag, an dem Sie die besten Chancen auf die Liebe haben. Tinder hat die Daten vom 1.1.2025 bis 14.2.2025 mit den Jahresdurchschnitten verglichen und dabei Überraschendes festgestellt:

Am Dating Sunday stiegen die Swipe-Aktivitäten um fast 13 % im Vergleich zum Jahresdurchschnitt. Die Nutzer:innen sind also mehr auf der Jagd nach Matches und Gesprächen als an jedem anderen Tag im Jahr.

Tinder-Nutzer:innen reagierten am Dating-Sonntag auch deutlich schneller: 2 Stunden und 25 Minuten schneller als an einem gewöhnlichen Tag.

Die Nachrichten-Flut am Dating-Sonntag war ebenfalls beachtlich: 10 % mehr Nachrichten wurden an diesem Tag verschickt als üblich.

Auch das "Gefällt mir" -Verhalten war am Dating Sunday außergewöhnlich: Die Nutzer:innen versendeten über 10 % mehr Likes als an anderen Tagen.

An diesem Tag gab es auf Tinder fast 7 % mehr Unterhaltungen als im Rest des Jahres. Für den romantischen Austausch ist das der perfekte Zeitpunkt.

Ein Dating-Hoch bis zum Valentinstag

© Getty Images

Doch der Dating Sunday ist nur der Auftakt für eine regelrechte Hochsaison im Online-Dating. Vom 1. Jänner bis zum 14. Februar erreichen die Dating-Plattformen weltweit ihre Höchstwerte, mit immer mehr Nachrichten, Likes und Matches. Während dieser Zeit verschickten Tinder-Nutzer:innen 10 Millionen Nachrichten pro Tag mehr als im Rest des Jahres. Dazu kommen 40 Millionen zusätzliche Likes, die in diesen Wochen verschickt werden.

So steigern Sie Ihre Erfolgschancen

Der Konkurrenzkampf auf Dating-Apps ist hart, doch Tinder gibt Tipps, wie Sie sich auf den Dating Sunday und die restliche Hochsaison vorbereiten können:

Profile updaten

Um wirklich aufzufallen, sollten Sie Ihr Profil anpassen. Setzen Sie auf aktuelle, ansprechende Bilder und einen kreativen, humorvollen Profiltext, der Ihre Persönlichkeit widerspiegelt.

Schnelligkeit zählt

Da Tinder-Nutzer:innen am Dating Sunday besonders schnell antworten, ist es wichtig, selbst auch zügig zu reagieren. Wer schnell im Gespräch ist, hat bessere Chancen, ein Match zu landen.

Aktivität ist der Schlüssel

Seien Sie aktiv! Je mehr Sie swipen, liken und schreiben, desto wahrscheinlicher wird es, dass Sie mit jemandem ins Gespräch kommen.

Wer heute die Gelegenheit ergreift, hat die besten Chancen, die Liebe zu finden.