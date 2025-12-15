Auf DIESE Promi-Hochzeiten können wir uns 2026 freuen!

Das Jahr 2025 war das Jahr der großen Promi-Verlobungen! Kein Wunder, dass jetzt alle nur noch auf die nächste große Sache warten: die Traumhochzeit! Wir werfen einen Blick auf die glamourösesten Hochzeiten, auf die wir uns in der kommenden Zeit freuen dürfen.

2025 war ein Jahr voller Höhen und Tiefen für unsere liebsten Celebrities. Während viele ihre Beziehungen auf die Probe stellten und sich trennten, gab es auch eine Menge funkelnder Verlobungen! Und was kommt nach der Verlobung? Richtig, die Traumhochzeit! 2026 wird DAS Jahr der Promi-Hochzeiten. Wir verraten, welche Stars im nächsten Jahr den Schritt zum Altar wagen.

Taylor Swift und Travis Kelce

© Getty Images

Es war DIE Verlobung des Jahres: Pop-Queen Taylor Swift und Football-Star Travis Kelce verkündeten im August auf Instagram ihr großes Glück. Auch das Hochzeitsdatum steht schon fest: Laut Insidern wird Taylor am 13. Juni 2026 ihrem Travis im Luxus-Resort „Ocean House“ in Rhode Island das Ja-Wort geben! Wir können uns sicher sein, dass die Hochzeit für ordentlich Schlagzeilen sorgen wird und wer weiß – vielleicht bringt uns Taylor sogar ein paar neue Trends in der Hochzeitsmode?

Zendaya und Tom Holland

© Getty Images

Zendaya und Tom Holland sind das Traumpaar schlechthin, und die Welt wartet gespannt darauf, die beiden endlich im Braut- und Anzuglook zu sehen. Seit ihrer Verlobung Anfang 2025 hält sich das Paar mit Hochzeitsplänen noch bedeckt aber wir können uns schon jetzt auf atemberaubende Looks und jede Menge Romantik freuen.

Cher und Alexander Edwards

© Getty Images

Cher plant, ihren 80. Geburtstag im Mai 2026 mit einer ganz besonderen Feier zu krönen: ihrer Hochzeit! Es wäre eine der größten Überraschungen des Jahres, wenn Cher und AE, die seit drei Jahren ein Paar sind, den Schritt vor den Altar wagen. Ein Paar, das mehr als 40 Jahre Altersunterschied hat? Egal! Cher zeigt der Welt, dass man nie zu alt für die große Liebe ist.

Miley Cyrus und Maxx Morando

© Getty Images

Miley Cyrus hat uns alle mit ihrer Verlobung mit Maxx Morando im Dezember 2025 überrascht. Ob das Promi-Paar schon im nächsten Jahr den Bund fürs Leben schließt, ist noch nicht bekannt. Gerüchten zufolge könnte die Hochzeit ein echtes Familien-Event werden und zwar als Doppelhochzeit mit ihrem Vater, Country-Star Billy Ray Cyrus, der angeblich mit Liz Hurley verlobt ist!

Dua Lipa und Callum Turner

© Getty Images

Dua Lipa und Callum Turner sind schon seit Mitte 2025 verlobt, aber die beiden scheinen es eher ruhig angehen zu lassen. Während sie ihre Verlobungszeit genießen und beide in ihren Karrieren stark eingebunden sind, gibt es immer wieder Gerüchte über eine geheime Hochzeit, vielleicht schon im Frühjahr 2026.

Georgina Rodriguez und Cristiano Ronaldo

© Getty Images

Auch Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez haben sich 2025 verlobt und wir können nur erahnen, wie ihre Hochzeit aussehen wird. Ob das Paar tatsächlich 2026 den Schritt zum Altar wagt, ist fraglich – schließlich hat Ronaldo über acht Jahre gebraucht, um überhaupt einen Antrag zu machen. Doch wenn es soweit ist, wird es sicher eine der spektakulärsten Hochzeiten des Jahres.

Elsa Hosk und Tom Daly

© Getty Images

Das Model Elsa Hosk und ihr Verlobter, der britische Unternehmer Tom Daly, haben eine Dekade der Liebe hinter sich. Nach zehn Jahren Beziehung und einer gemeinsamen Tochter sind die beiden nun bereit, den nächsten großen Schritt zu gehen. Elsa hat die frohe Nachricht stolz auf Instagram geteilt und wir können es kaum erwarten, zu sehen, wie das glamouröse Paar den Bund fürs Leben schließt!

Liam Hemsworth und Gabriella Brooks

© Getty Images

Liam Hemsworth und Gabriella Brooks sind bereits seit Ende 2019 ein Paar, und die Verlobung im Jahr 2025 zeigt, dass Liam bereit für den nächsten Schritt ist. Dies wird seine zweite Hochzeit sein, nachdem die Ehe mit Miley Cyrus 2019 in die Brüche ging. Wir können uns auf eine weniger dramatische, aber umso elegantere Hochzeit freuen.