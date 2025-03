× Die 10 schönsten Strände Italiens sollten Sie unbedingt besuchen

Italien bietet unzählige spektakuläre Strände: Ob Sie nach türkisblauem Wasser, feinem Sand oder versteckten Buchten suchen – hier finden Sie alles! Wir verraten die Top 10 Strände Italiens, die Sie auf keinen Fall verpassen sollten.

Italien gehört zu den absoluten Lieblingsreisezielen der Österreicher – und das aus gutem Grund. Nur wenige Autostunden entfernt lockt das Land mit traumhaften Stränden, erstklassiger Küche und einer unvergleichlichen Gastfreundschaft. Wenn Sie Ihren Sommerurlaub 2025 planen, sollten Sie sich die schönsten Strände Italiens nicht entgehen lassen.

1. San Fruttuoso, Ligurien

Dieser abgelegene Strand in Ligurien ist ein wahres Juwel. San Fruttuoso liegt versteckt zwischen Camogli und Portofino und ist nur mit dem Boot oder über eine malerische Wanderroute durch den Naturpark Portofino erreichbar. Die Kulisse ist spektakulär: Das kristallklare Wasser lädt zum Schnorcheln ein, während Boote sanft in der Bucht schaukeln. Wer einen unberührten Strand mit historischem Charme sucht, ist hier genau richtig!

2. San Vito Lo Capo, Sizilien

San Vito Lo Capo gehört zu den bekanntesten Stränden Siziliens. Mit seinem feinen, weißen Sand und dem türkisfarbenen Wasser erinnert dieser Strand an die Karibik. Die Umgebung des Strandes ist lebhaft, mit vielen kleinen Restaurants, in denen Sie frische Meeresfrüchte und das berühmte sizilianische Couscous alla Trapanese genießen können. San Vito Lo Capo ist nicht nur ein Paradies für Sonnenanbeter, sondern auch ein perfekter Ort für Wassersportler – von Schnorcheln bis Windsurfen.

3. Otranto, Apulien

Apulien, die südliche Region Italiens, ist für ihre wunderschönen Strände bekannt – und Otranto ist einer der besten Orte, um das kristallklare Wasser der Adria zu genießen. Die Strände rund um die Stadt zeichnen sich durch ihre feinen Sandstrände und das flach abfallende Wasser aus, was sie besonders familienfreundlich macht. Wer es noch spektakulärer mag, sollte zur Baia dei Turchi fahren – einer unberührten Bucht, die von Pinienwäldern umgeben ist und zum Träumen einlädt.

4. Cala Mariolu, Sardinien

Sardinien ist für seine spektakulären Strände bekannt, und Cala Mariolu gehört zu den schönsten von allen. Diese abgelegene Bucht an der Ostküste der Insel ist nur mit dem Boot oder über eine anspruchsvolle Wanderung erreichbar. Doch die Mühe lohnt sich: Das Wasser ist so klar, dass Sie bis auf den Grund sehen können, und die kleinen, weiß-rosa Kieselsteine verleihen dem Strand eine besondere Schönheit. Besonders unter Wasser ist Cala Mariolu ein Paradies: Die zahlreichen Höhlen und Felsformationen machen diesen Ort zu einem der besten Schnorchelspots Italiens.

5. Marina Grande, Capri

Capri ist die Insel der Schönen und Reichen – und Marina Grande ist der perfekte Ort, um das glamouröse Ambiente zu erleben. Dieser weitläufige Strand ist einer der größten auf der Insel und liegt direkt am Hafen von Capri. Von hier aus haben Sie einen traumhaften Blick auf das azurblaue Meer und die steilen Klippen, die Capri so berühmt machen. Trotz der Nähe zum Hafen ist das Wasser hier unglaublich sauber, und die vielen kleinen Cafés in der Nähe laden zu einem erfrischenden Limoncello oder einem klassischen italienischen Espresso ein.

6. Tropea, Kalabrien

Der atemberaubende Sandstrand liegt direkt unterhalb der historischen Altstadt, die auf einem Felsen thront. Das Wasser hier schimmert in tiefen Blautönen, und der feine Sandstrand lädt zum Entspannen ein. Tropea ist nicht nur ein Paradies für Badeurlauber, sondern auch für Feinschmecker: Hier können Sie die berühmte rote Tropea-Zwiebel probieren, die in zahlreichen lokalen Gerichten Verwendung findet.

7. Cala del Gesso, Toskana

Die Toskana ist nicht nur für ihre Weinberge und Hügel bekannt, sondern auch für einige traumhafte Strände. Cala del Gesso, an der Argentario-Küste gelegen, ist eine dieser versteckten Perlen. Die kleine Bucht ist nur zu Fuß oder mit dem Boot erreichbar, was bedeutet, dass Sie hier oft ein ruhiges Plätzchen zum Entspannen finden. Der feine Kiesstrand und das türkisfarbene Wasser machen Cala del Gesso zu einem idyllischen Ort für Sonnenanbeter und Schnorchler.

8. Mezzavalle, Marken

Wer Naturstrände liebt, wird Mezzavalle an der Adriaküste der Marken-Region schätzen. Dieser Strand ist unberührt und naturbelassen, ohne große Touristenströme oder Liegestühle. Stattdessen finden Sie einen langen Sandstrand mit türkisblauem Wasser, eingerahmt von grünen Hügeln und weißen Felsen. Der Weg hinunter zum Strand ist etwas steil, aber die atemberaubende Aussicht entschädigt für die Anstrengung.

9. Spiaggia dei Conigli, Lampedusa

Die Spiaggia dei Conigli (Kaninchenstrand) auf Lampedusa wurde mehrfach als einer der schönsten Strände der Welt ausgezeichnet – und das völlig zu Recht! Das Wasser hier ist so klar, dass es fast unwirklich erscheint, und der feine Sandstrand lädt zum Träumen ein.

10. Cavoli, Elba

Die Insel Elba, bekannt als Napoleons Exil, hat einige der schönsten Strände Italiens. Cavoli ist besonders beliebt, weil er eine perfekte Kombination aus klarem Wasser, weichem Sand und mediterranem Flair bietet. Dank des milden Klimas kann man hier fast das ganze Jahr über baden.