× Die besten Reiseziele, wenn Sie Ihre Ruhe wollen

Sie sehnen sich nach Ruhe und Entspannung fernab vom Trubel? Ob einsame Inseln, idyllische Bergtäler oder unberührte Natur – wir stellen Ihnen die besten Reiseziele vor, an denen Sie dem Alltag entfliehen und neue Energie tanken können.

Manchmal braucht man einfach eine Pause vom Alltag, vom Trubel der Stadt und von den Menschenmassen. Wenn Sie im Urlaub wirklich abschalten und entspannen möchten, gibt es einige Reiseziele, die genau das bieten: Ruhe, Natur und Erholung. Hier sind einige der besten Orte, an denen Sie Ihre Seele baumeln lassen können.

Hier sollten Sie Urlaub machen, wenn Sie Ruhe haben wollen:

1. Die Lofoten, Norwegen

Die atemberaubenden Lofoten sind der perfekte Ort, wenn Sie Einsamkeit und unberührte Natur suchen. Zwischen majestätischen Bergen, tiefblauen Fjorden und kleinen Fischerdörfern können Sie lange Wanderungen machen, mit dem Kajak durch ruhige Gewässer paddeln oder einfach nur die Stille genießen. Besonders in der Nebensaison (September bis Mai) sind die Lofoten ein wahres Paradies für Ruhesuchende. Wer sich vom Winter einschüchtern lässt, sollte sich auf die Frühlings- und Herbstmonate halten.

2. Die Azoren, Portugal

Dieses portugiesische Inselparadies mitten im Atlantik ist noch immer ein Geheimtipp. Die Azoren bieten dramatische Landschaften, heiße Thermalquellen und grüne Vulkanlandschaften. Perfekt für Wanderer und Naturfreunde, die es ruhig angehen lassen wollen. Die Strände sind nicht überlaufen, und die Inseln strahlen eine angenehme Gelassenheit aus. Die beste Reisezeit ist von April bis Oktober, wenn das Wetter angenehm mild ist.

3. Das Großarltal, Österreich

Das Großarltal wird oft als „Tal der Almen“ bezeichnet und ist eine ruhige Alternative zu überlaufenen Tourismusregionen. Hier können Sie auf zahlreichen Wanderwegen die Natur genießen, sich in gemütlichen Berghütten stärken oder in einem Wellnesshotel entspannen. Besonders schön ist es von Juni bis September, wenn die Almen in voller Blüte stehen und das Wetter angenehm mild ist.

4. Die Highlands, Schottland

Weite Landschaften, tiefgrüne Hügel und beeindruckende Seen – die schottischen Highlands sind wie gemacht für alle, die Stille und Natur lieben. Hier können Sie stundenlang wandern, ohne einer Menschenseele zu begegnen. Ein gemütliches Cottage mit Kaminfeuer ist genau das Richtige, um zur Ruhe zu kommen und die wilde Natur zu genießen. Die beste Reisezeit ist von Mai bis September, da das Wetter in diesen Monaten meist stabiler ist.

5. Das Lesachtal, Österreich

Das Lesachtal gilt als eines der ursprünglichsten und ruhigsten Täler Österreichs. Hier gibt es kaum Massentourismus, dafür aber beeindruckende Berglandschaften, glasklare Bäche und idyllische Almen. Perfekt für alle, die sich in der Natur erholen und die traditionelle Alpenkultur erleben möchten. Die schönste Zeit für einen Besuch ist von Juni bis September, wenn die Wiesen in voller Blüte stehen und die Temperaturen angenehm sind.

6. Die Färöer-Inseln

Falls Sie auf der Suche nach völliger Abgeschiedenheit sind, sind die Färöer-Inseln eine ausgezeichnete Wahl. Hier gibt es mehr Schafe als Menschen, und die Natur zeigt sich von ihrer rauen, ursprünglichen Seite. Dramatische Klippen, einsame Strände und mystische Nebellandschaften machen diesen Ort zu einem wahren Rückzugsort für Naturliebhaber. Die beste Reisezeit ist von Mai bis August, wenn die Tage lang sind und das Wetter milder ist.

7. Die Toskana, Italien (abseits der Touristenpfade)

Die Toskana ist bekannt für ihre Schönheit, aber wenn Sie die typischen Touristen-Hotspots meiden, finden Sie hier auch absolute Ruhe. Kleine Dörfer wie Montemerano oder Sovana bieten traumhafte Landschaften, exzellentes Essen und eine entspannte Atmosphäre. Besonders schön: eine Unterkunft in einem Landhaus mit Blick auf Olivenhaine und Weinberge. Um die großen Touristenmassen zu umgehen, empfiehlt sich eine Reise im Frühling (April bis Juni) oder im Herbst (September bis Oktober).

Ob Nord oder Süd, Berge oder Meer – es gibt viele Orte, an denen Sie Ihre Ruhe finden können.