Die besten Reiseziele für Urlaub mit Haustieren

Mit Haustier verreisen? Das kann richtig kompliziert werden – oder total entspannt, wenn man das richtige Reiseziel wählt! Während manche Städte wahre Paradiese für Vierbeiner sind, ist es anderswo eine Herausforderung, überhaupt eine Unterkunft zu finden.

Einmal mit dem Hund ans Meer? Oder doch mit der Katze in die Berge? Wer mit seinem Haustier verreisen will, weiß: Das kann schnell kompliziert werden. Während in manchen Städten Vierbeiner in fast jedem Hotel willkommen sind, kann die Suche anderswo zur echten Geduldsprobe werden. Eine neue Auswertung von "OnlinecasinosDeutschland" hat nun gezeigt, wo in Europa Tierfreund:innen mit ihren pelzigen Begleitern am besten Urlaub machen können. Und siehe da: Manchmal verstecken sich haustierfreundliche Paradiese an Orten, die man gar nicht auf dem Schirm hatte!

Die Top Reiseziele für Urlaub mit Haustier

1. Rimini, Italien – Urlaubsparadies auf vier Pfoten

Rimini, bekannt für legendäre Partynächte und endlose Sandstrände, ist der überraschende Spitzenreiter der Studie. Satte 77,6 Prozent der Unterkünfte hier heißen Haustiere ausdrücklich willkommen. Das bedeutet: Während Sie sich mit einem Aperol Spritz in der Hand die Sonne ins Gesicht scheinen lassen, kann Ihr Vierbeiner gemütlich neben Ihnen in der Strandbar chillen. Und wer nach dem Sonnenbad noch Energie übrig hat, kann mit dem Hund den endlosen Sandstrand entlangflitzen – was will man mehr?

2. Schwaz, Österreich – Alpenidylle für Vierbeiner

Direkt hinter Rimini landet mit 75 Prozent Schwaz in Tirol. In dieser malerischen Alpenstadt können Tierhalter:innen mit ihren Hunden durch wunderschöne Berglandschaften wandern oder am Ufer des Inn entlangspazieren. Viele Hotels sind hier auf tierische Gäste vorbereitet, und auch einige Cafés und Restaurants bieten Wasser- und Futterstationen an.

3. Kitzbühel, Österreich – Luxusurlaub mit Hund

Kitzbühel ist nicht nur ein Hotspot für Wintersport-Fans, sondern auch für Haustierbesitzer:innen. 74,6 Prozent der Unterkünfte sind hier haustierfreundlich. Ob gemütliche Almhütten oder luxuriöse Hotels – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Im Sommer können Sie mit Ihrem Vierbeiner durch blühende Wiesen spazieren, im Winter gibt es hundefreundliche Schneewanderwege.

4. Landeck, Österreich – Natur pur für Mensch und Tier

Berge, frische Luft und ganz viel Platz zum Herumtollen: Landeck in Tirol ist das perfekte Ziel für alle, die mit ihrem Haustier ausspannen wollen. Mit 71,4 Prozent haustierfreundlichen Unterkünften gehört es zu den besten Orten für tierliebe Österreicher:innen. Hier dürfen Hunde nicht nur in vielen Hotels übernachten, sondern auch in zahlreiche Wandergebiete mitkommen. Endlich kann Ihr Vierbeiner zeigen, dass er der wahre Wanderkönig der Alpen ist!

5. Mainz, Deutschland – Citytrip mit Fellnase

Wer denkt, dass Städte unfreundlich zu Haustieren sind, hat Mainz noch nicht erlebt! Mit einer Quote von 67,5 Prozent haustierfreundlichen Unterkünften ist die rheinland-pfälzische Stadt eine der besten Adressen für Städtereisen mit Hund. Viele Parks, grüne Promenaden und hundefreundliche Cafés machen Mainz zu einem tollen Reiseziel für Tierliebhaber:innen.

6. München, Deutschland – Großstadt mit Herz für Hunde

Bayerns Landeshauptstadt ist bekannt für Biergärten, die Wiesn und – na klar – ihre hohe Lebensqualität. Aber auch für Haustierbesitzer:innen gibt es hier gute Nachrichten: 63,1 Prozent der Unterkünfte erlauben Haustiere. Besonders schön: Die vielen Parks und die Isarauen, die sich perfekt für lange Spaziergänge mit Ihrem Vierbeiner eignen.

7. Freiburg, Deutschland – Grüne Oase für Zwei- und Vierbeiner

Freiburg ist nicht nur für seine Nachhaltigkeit bekannt, sondern auch für seine haustierfreundliche Atmosphäre. Mit 59,1 Prozent haustierfreundlichen Unterkünften bietet die Stadt eine ideale Mischung aus urbanem Flair und Natur. Die Schwarzwald-Nähe sorgt zudem für abwechslungsreiche Ausflugsmöglichkeiten mit Ihrem Haustier.

Vorsicht: Diese Reiseziele sind nichts für Ihren Liebling!

Lust auf Sonne, Strand und Meer? Dann könnte es mit Bello an Ihrer Seite etwas schwierig werden. Denn während der Hund in Rimini entspannt in die Wellen springen darf, sind andere Urlaubsparadiese echte Haustier-Flauten: Kreta, Mallorca und Fuerteventura landen mit mickrigen 13 bis 18 Prozent haustierfreundlicher Unterkünfte auf den hinteren Plätzen. Wer mit Haustier in den Süden reisen will, muss hier also besonders genau hinsehen – oder gleich Richtung Italien oder Deutschland ausweichen.