× Reise-Albtraum: Diese Sehenswürdigkeiten sind laut Tripadvisor völlig überfüllt

Reisen ist toll – bis man plötzlich merkt, dass man sich in einer Menschenmasse bewegt wie eine Sardine in der Büchse. Tripadvisor hat ein Ranking der überlaufensten Sehenswürdigkeiten erstellt, und hier kommen die Top 10.

Wir alle kennen diese Instagram-tauglichen Sehenswürdigkeiten, die uns in Reisemagazinen mit menschenleeren Bildern und perfekter Beleuchtung verzaubern. Doch dann steht man endlich selbst vor Ort – und findet sich in einer wogenden Masse aus Touristen, Selfie-Sticks und Reisegruppen wieder, die alle dasselbe Ziel haben: Das perfekte Foto, bevor sie vom Strom weitergespült werden.

Tripadvisor hat sich dem Phänomen angenommen und die am meisten überlaufenen Sehenswürdigkeiten der Welt gekürt. Dafür wurden die Bewertungen von User:innen ausgewertet.

Tripadvisor Ranking: Überrannte Sehenswürdigkeiten

1. Schloss Versailles, Frankreich – Königlicher Stau

Ludwig XIV. wollte mit Versailles zeigen, dass er der Größte ist – und genau das denken sich heute Millionen Touristen jährlich. Wer die prächtigen Gärten und den Spiegelsaal bewundern will, muss sich auf eine royale Wartezeit einstellen. Tipp: Nehmen Sie ein Fernglas mit, um wenigstens aus der Ferne einen Blick auf die Dekorationen zu erhaschen.

2. Blaue Lagune, Island – Mehr Mensch als Wasser

Ein himmlischer Ort, wenn er nicht gerade mit planschenden Touristen gefüllt wäre. Die Preise für ein Bad in der warmen Lagune steigen stetig – vielleicht, um die Menge zu regulieren. Kleiner Hack: Island hat viele natürliche heiße Quellen, die kostenlos und (noch) menschenleer sind.

3. Széchenyi-Bäder, Ungarn – Heiße Quelle, heiße Stimmung

Budapest ist bekannt für seine Thermalbäder, und die Széchenyi-Bäder sind die berühmtesten. Leider ist es hier manchmal so voll, dass man sich fragt, ob man noch badet oder einfach nur im Wasser steht. Wer gerne im Pulk schwimmt – herzlich willkommen!

4. Schloss Bran, Rumänien – Draculas überfülltes Wohnzimmer

Dieses Schloss wird als Wohnsitz von Graf Dracula vermarktet, auch wenn der Vampir-Fürst nie hier war. Trotzdem drängeln sich Fans der dunklen Romantik durch enge Gänge. Mehr Horror als der Mythos sind die endlosen Selfies und der Mangel an persönlichem Raum.

5. Plitvicer Seen, Kroatien – Naturjuwel mit Menschenmassen

Glasklare Seen, beeindruckende Wasserfälle – und ein endloser Menschenstrom, der die schmalen Holzstege verstopft. Wer auf einem Instagram-Foto so aussehen will, als wäre er allein mit der Natur, muss entweder sehr früh aufstehen oder Photoshop beherrschen.

6. Karlsbrücke, Tschechien – Einmal rüber, dreimal geschubst

Einer der schönsten Orte in Prag – wenn man es schafft, sich durch die Masse an Straßenkünstlern, Händlern und Touristen zu kämpfen. Wer hier gemütlich schlendern will, braucht Ellenbogeneinsatz.

7. Trevi-Brunnen, Italien – Ein Münzwurf mit Hindernissen

Ein romantischer Ort? Eher ein Schlachtfeld. Wer eine Münze in den Brunnen werfen will, muss sich erst durch eine Mauer aus Touristen kämpfen – und hoffen, dass er nicht von einem übermotivierten Selfie-Fotografen ins Wasser gestoßen wird.

8. Mont Saint-Michel, Frankreich – Malerisch, aber überfüllt

Die mittelalterliche Insel ist ein Traum – bis man in den engen Gässchen wie in einer Konservendose feststeckt. Besonders in der Hochsaison bleibt wenig Platz für Ritterfantasien.

9. Time Out Market, Portugal – Kulinarischer Nahkampf

Hier gibt’s Lissabons beste Spezialitäten – wenn man denn einen Sitzplatz ergattert. Wer kein Problem hat, sein Essen im Stehen zu genießen oder sich mit anderen um einen Hocker zu prügeln, ist hier genau richtig.

10. Piazza San Marco, Italien – Mehr Tauben als Menschen? Wohl kaum

Ein traumhafter Platz mit beeindruckender Architektur – doch wer ein ruhiges Plätzchen sucht, hat Pech. Und wenn man nicht aufpasst, läuft man entweder einer Reisegruppe oder einer sehr dreisten Taube in die Arme.

Falls Sie diese Orte trotzdem besuchen wollen, hilft frühes Aufstehen oder ein Besuch in der Nebensaison.