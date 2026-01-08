"Let's Dance"-Enthüllung: Fescher Schlagerstar und Musiker sind auch dabei

Noch zwei Stars für die beliebte Tanzshow wurden bekannt gegeben.

Ende Februar oder Anfang März ist es soweit: Die 19. Staffel der Tanzsshow " Let's Dance " geht los.

Sie sind dabei

Zur Freude aller Fans gibt es bis dahin immer neue Enthüllungen zu den diesjährigen Details. So wissen wir bereits die ersten Stars, die antanzen werden: Nadja Benaissa von den "No Angels", Moderatorin Sonya Kraus, GZSZ-Star Jan Kittmann und Comedian Simon Gosejohann sollen schon fix dabei sein.

Traum erfüllt

Aber nun gibt es zwei neue Namen: Schlagersängern Anna-Carina Woitschack soll auch über das Parkett fegen. Für sie erfüllt sich durch die Teilnahme ein absoluter Wunschtraum. Und wer ist sonst noch dabei? Ein Mitglied der Band Tokio Hotel! Es soll Gustav Schäfer sein, der Drummer der Band.

Jury

Wie es bislang aussieht, bleibt die Jury gleich: Joachim Llambi (61), Motsi Mabuse (44) und Jorge González (58) und auch das Moderations-Team Swarovski/Hartwich wird nicht gewechselt.