Cheryl, Liam-Payne-Ex und Mama seines Sohnes: Von verurteiltem Killer gestalkt

Cheryl wurde mitten in der Zeit der großen Trauer Opfer eines Stalkers.

Mitten in der Zeit der Trauer passiert das: Cheryl Tweedy muss laut britischen Medien heimlich ertragen, von einem verurteilten Mörder verfolgt zu werden, während sie um ihren Ex Liam Payne trauert.

Mehr zum Thema



Daniel Bannister, 49, soll auf den Girls Aloud-Star, 41, „fixiert“ gewesen sein und sogar bei ihr und ihrem siebenjährigen Sohn Bear in der Villa aufgetaucht sein.

Wie The Sun berichtet, wurde er im September für vier Monate ins Gefängnis gesteckt, erhielt eine dreijährige einstweilige Verfügung und ein Einreiseverbot für Buckinghamshire.

Untersuchungshaft

Doch am 10. Dezember, nur wenige Wochen nach der Beerdigung ihres Ex Liam, tauchte er Berichten zufolge wieder bei ihr zu Hause auf. Die Zeitung berichtet, dass er laut Gerichtsdokumenten nun drei Straftaten aus diesem Monat zugegeben hat und in Untersuchungshaft genommen wurde, während er auf sein Urteil wartet. Er soll am 30. Januar verurteilt werden.

Straftäter

Bannister wurde 2012 wegen Totschlags an seinem Nachbarn Rajendra Patel in einem YMCA-Wohnheim in Croydon zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Er schlug und trat Patel brutal, als dieser auf dem Weg zu einem Aufzug war. Dabei brach er ihm den Knöchel und die Nase und verursachte Schwellungen an der linken Gesichtshälfte.