Liam Payne (†31): Fünf Angeklagte nach Todessturz

Die Ermittlungen zum Tod des ehemaligen "One Direction"-Stars sind noch immer nicht endgültig abgeschlossen. Der Fall wird zu einem echten Krimi.

Im Oktober stürzte der ehemalige "One Direction"-Sänger Liam Payne vom Balkon des Hotels CasaSur in den Tod. Er soll dabei einen Mix aus Drogen und Alkohol im Blut gehabt haben und kurz zuvor noch in der Hotel-Lobby für Unruhe gesorgt haben. So sehr, dass sich die Angestellten um dessen Leben sorgten und die Einsatzkräfte riefen. Dennoch sollen diese den Star in seinem Zimmer eingesperrt haben, wo es zu dem tragischen Unglück kam.

Das "CasaSur"-Hotel in Buenos Aires. © JUAN MABROMATA / AFP ×

Die Angeklagten

Wie die argentinische Online-Zeitung "Infobae" jetzt berichtet, sollen fünf Personen im Zusammenhang mit dem Tod des Sängers angeklagt worden sein. Zwei davon sollen sich sogar bereits in Untersuchungshaft befinden. Einer der Angeklagten sei Roger Nores, Paynes Freund, der ihn nur eine Stunde vor seinem Ableben getroffen haben soll. Außerdem sollen mehrere Hotel-Angestellte angeklagt sein.





Gerichtsverhandlung

Die beiden Hotel-Manager Gilda Martín und Esteban Grassi sollen sich mit einer Anklage wegen Totschlags konfrontiert sehen, da sie Payne im dritten Stock zurückgelassen haben sollen, obwohl sie ihn zuvor als psychisch labil eingestuft hatten. Auch Ezequiel Pereya sei angeklagt, da er Payne Drogen verkauft habe. Laut dem News-Portal sollen alle fünf Angeklagten bereits vor Gericht geladen sein.