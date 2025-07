Unternehmerin und Model hat ein neues Projekt.

Na Prost Mahlzeit! Böse Zungen behaupten, eine weitere Show von und mit Heidi Klum brauchen wir so dringend wie einen Ausschlag. Andere hingegen werden sich freuen.

Jodeln ist fix

Denn Klum plant ein ultimatives Schlagerformat für ihren Haussender Pro7. Der Name des Projekts, an dem schon seit Monaten gefeilt wird ist schlicht: "Heidifest" und auf was wir uns mit Sicherheit einstellen können: Heidi wird nicht nur einmal (vor Freude) jodeln. Einige Details steuern nun deutsche Medien bei. Die Bild berichtet, wo und wann die Sause steigt.

Am 18.9. im Münchner Hofbräuhaus. Die Sendung wird nur Sunden vor der Ausstrahlung aufgezeichnet. Was wir bisher wissen: Dresscode wird Tracht sein, Heidi soll selber moderieren. Und: Sie holt zwei echte Superstars zurück aus der Pension. Marianne und Michael, das legendäre Schlagerduo, wird einmal noch auftreten.

Kultklassiker

Auch Thomas Anders will Heidi holen. Ihr Wunsch: Er soll Cheri Cheri Lady" singen! Auch Schwager Bill soll eine zentrale Rolle in der Show spielen. Er liebt trachtige Veranstaltungen wie das Oktoberfest.